Ворскла – Верес. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ

В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между полтавской «Ворсклой» и ровенским «Вересом». Тренеры определили стартовые составы на матч:

Ворскла: Ризнык, Фелипе, Яворский, Зайков, Мельничук, Скляр, Тотре, Толи, Олейник, Степанюк, Сулейманов

Верес: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Пасич, Гайдучук