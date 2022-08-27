Украина. Премьер лига27 августа 2022, 13:00 | Обновлено 27 августа 2022, 13:02
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Ворскла – Верес. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ
Сразу 5 легионеров у Ворсклы
27 августа 2022, 13:00 | Обновлено 27 августа 2022, 13:02
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В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между полтавской «Ворсклой» и ровенским «Вересом». Тренеры определили стартовые составы на матч:
Ворскла: Ризнык, Фелипе, Яворский, Зайков, Мельничук, Скляр, Тотре, Толи, Олейник, Степанюк, Сулейманов
Верес: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Пасич, Гайдучук
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