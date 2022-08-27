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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 13:00 | Обновлено 27 августа 2022, 13:02
226
0

Ворскла – Верес. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ

Сразу 5 легионеров у Ворсклы

27 августа 2022, 13:00 | Обновлено 27 августа 2022, 13:02
226
0
Ворскла – Верес. Стартовые составы на матч 2-го тура УПЛ
ФК Верес

В 13:00 по Киеву стартует матч 2-го тура сезона УПЛ 2022/23 между полтавской «Ворсклой» и ровенским «Вересом». Тренеры определили стартовые составы на матч:

Ворскла: Ризнык, Фелипе, Яворский, Зайков, Мельничук, Скляр, Тотре, Толи, Олейник, Степанюк, Сулейманов

Верес: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Пасич, Гайдучук

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Источник Sport.ua
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