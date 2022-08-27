Украина. Премьер лига27 августа 2022, 15:05 | Обновлено 27 августа 2022, 15:10
1526
0
Металлист 1925 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 15:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
27 августа 2022, 15:05 | Обновлено 27 августа 2022, 15:10
1526
0
27 августа в 15:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Черноморец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист 1925 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 августа 2022, 08:52 1
Вскоре американец подерется с двоюродным братом Тайсона Фьюри
Бокс | 26 августа 2022, 19:38 3
Тайсон Фьюри не сделал титул вакантным
Футбол | 26.08.2022, 20:07
Футбол | 27.08.2022, 14:50
Футбол | 27.08.2022, 15:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.08.2022, 18:29 25
27.08.2022, 06:50 115
26.08.2022, 10:10
26.08.2022, 01:34 2
26.08.2022, 07:59 3
26.08.2022, 12:00 1
25.08.2022, 21:49 9
27.08.2022, 09:13 6