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Чемпионат Украины
Металлист 1925
85 0 : 0
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 15:05 | Обновлено 27 августа 2022, 15:10
1526
0

Металлист 1925 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 15:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

27 августа 2022, 15:05 | Обновлено 27 августа 2022, 15:10
1526
0
Металлист 1925 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

27 августа в 15:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Металлист 1925» и «Черноморец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».

Металлист 1925 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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