9 экс-легионеров УПЛ хорошего уровня, которые сейчас сидят без клуба

С началом полномасштабной российско-украинской войны отечественный футбол получил серьезный удар – организационный, финансовый, кадровый… И если с первым функционерам как-то удается справляться, со вторым просто приходится идти на урезанием расходов, то вот третий аспект практически наверняка будет оставаться фрагментом деградации. Большинство классных легионеров покинули клубы УПЛ, из-за чего наш футбол неизбежно ждет снижение качества игры.

Да, отъезд подавляющего большинства иностранцев – это прекрасный шанс для своих футболистов, но им, а особенно молодежи, очень не помешали бы мастеровитые партнеры, имеющие другую футбольную школу, от которых можно и нужно было бы набираться опыта. Некоторых легионеров клубам УПЛ все-таки удается подписать, но многие отказываются, потому что абсолютно не знают Украины и ситуации в ней.

Однако прямо сейчас на рынке хватает легионеров, игравших когда-то в УПЛ, а ныне сидящих без контракта. Им хорошо известна Украина, ее реалии, и они гораздо лучше остальных иностранцев способны понять, что и как у нас происходит. Возможно, кого-то из них нашим клубам и стоит попытаться уговорить вернуться…

Янник Боли

Возраст: 34 года

Гражданство: Кот-д’Ивуар / Франция

В УПЛ играл за «Зарю» (35 матчей, 14 голов, 3 ассиста)

Воспитанник французской школы футбола и, в частности, академии «Пари Сен-Жермен», Янник Боли стал одним из тех, кого можно по праву называть трансферной удачей для «Зари». Луганский клуб подписал нападающего из болгарского «Черноморца» в феврале 2013 года, заплатив за это 350 тысяч евро. В итоге Боли прекрасно показал себя в стане «черно-белых», демонстрируя хорошую результативность и качество игры. Однако летом 2014 года ивуариец учинил демарш, не прибыв вовремя в расположение команды и фактически вытребовав трансфер в другой клуб. «Заря» договорилась о продаже Янника в «Анжи», сумев выручить на сделке 600 тысяч евро.

Впоследствии Боли поиграл за китайский «Далянь Ифан», американский «Колорадо Рэпидз», а также тайские «Ратчабури», «Порт» и «Чиангмай Юнайтед». В начале июля Янник получил статус свободного агента и пока подыскивает для себя новые варианты в профессиональном футболе…

Марсио Азеведо

Возраст: 36 лет

Гражданство: Бразилия

В УПЛ играл за «Металлист» (39 матчей, 2 ассиста) и «Шахтер» (16 матчей, 2 ассиста)

Этого левого фулбека для украинского футбола открыл харьковский «Металлист». В команду тогда еще Мирона Маркевича Азеведо прибыл из «Ботафого» в феврале 2013 года, причем обошелся достаточно недешево – в 3 миллиона евро. Впрочем, за 18 месяцев в Харькове Марсио сумел доказать, что является игроком серьезного уровня, что помогло ему за 4 миллиона евро переехать в «Шахтер». В донецкой команде у Азеведо было значительно меньше игровой практики плюс начали докучать травмы. В итоге летом 2018-го, отыграв полгода в аренде за ПАОК, бразилец покинул «Шахтер» свободным агентом и вернулся в Бразилию.

На родине Марсио Азеведо подписал контракт с «Атлетико Паранаэнсе», где провел три с половиной года и выиграл два Южноамериканских кубка. В начале 2022-го контракт фулбека с «красно-черными» истек и пока он пребывает на распутье, раздумывая, как поступить дальше: завершить карьеру или же еще поиграть где-то годик-другой. Возможно, в нынешней УПЛ опыт и умения Азеведо были бы вовсе не лишними, тем паче, что запрашивать очень высокий оклад бразилец в его текущем положении вряд ли будет…

Лукаш Теодорчик

Возраст: 31 год

Гражданство: Польша

В УПЛ играл за «Динамо» (24 матча, 10 голов, 1 ассист)

Трансфер Теодорчика – один из немногих за последние годы переходов иностранцев, на котором «Динамо» сумело даже немного подзаработать. Киевляне подписали польского форварда из «Леха» в августе 2014-го за 4 миллиона евро. На родине Лукаш демонстрировал хорошую результативность, но и у Сергея Реброва также был весьма неплох и опасен для соперников.

Летом 2016-го «Динамо» и Теодорчик решили, что для всех будет лучше, если форвард уедет в аренду в «Андерлехт», где поляк выдал феноменальный сезон – 22 гола в 38 матчах внутреннего чемпионата привели к тому, что бельгийцы без особых раздумий выкупили контракт Лукаша за 4,5 миллиона евро, заплатив до этого еще 1 миллион в виде компенсации за аренду. Вскоре «Андерлехту» удалось прибыльно продать Теодорчика в «Удинезе» (за 7 миллионов евро), после чего его карьера покатилась вниз. В январе нынешнего года Лукаш даже вынужден был согласиться на сотрудничество с аутсайдером итальянской Серии В «Виченцой», где особо ярко себя не проявил – 14 матчей, 1 гол и 3 ассиста. Летом поляк покинул команду и ныне в 31 год пребывает на свободном трансфере…

Тим Халл

Возраст: 25 лет

Гражданство: Люксембург

В УПЛ играл за «Карпаты» (18 матчей, 1 гол)

Рослого центрбека из Люксембурга «Карпатам» удалось подписать летом 2019 года из «Прогреса», представляющего город Нидеркорн. Несмотря на определенный скепсис, присутствовавший в отечественной экспертной среде, Халл сумел очень пристойно зарекомендовать себя на уровне УПЛ. Увы, его сотрудничество с «Карпатами» продлилось достаточно недолго – всего год, после чего Тим решил покинуть львоский клуб из-за долгов по заработной плате.

После отъезда из Украины Халл поиграл в Португалии за «Жил Висенте», в Польше за краковскую «Вислу» и на Кипре за «Этникос». В начале июля люксембуржец получил статус свободного агента и сейчас активно подыскивает для себя новый вызов…

Дуглас

Возраст: 32 года

Гражданство: Бразилия

В УПЛ играл за «Днепр» (50 матчей, 1 гол) и «Днепр-1» (17 матчей, 2 гола и 1 ассист)

В январе 2013 года «Днепр» потратил 2,5 миллиона евро на выкуп у «Васко да Гама» контракта рослого центрбека Дугласа. Тот за три с половиной года стал важной фигурой в оборонительных построениях днепровской команды, с которой становился вице-чемпионом Украины и добирался до финала Лиги Европы, но после начала краха клуба как такового был вынужден вернуться на родину, подписав договор с «Шапекоэнсе».

В сентябре 2020 года Дуглас вновь вернулся в Украину, причем снова в Днепр, но уже в «Днепр-1». Там бразилец отыграл один сезон, а затем предпочел принять приглашение из Турции от «Гиресунспора». Что правда, карьера в этой команде у Дугласа не сложилась так, как он наверняка ее представлял – лишь 560 минут в 11 матчах, и в марте бразилец досрочно расторг контракт с «Гиресунспором», до сих пор пребывая в поисках нового коллектива…

Сесе Пепе

Возраст: 25 лет

Гражданство: Франция / Кот-д’Ивуар

В УПЛ играл за «Зирку» (11 матчей)

Сесе Пепе прошел великолепную футбольную школу, проведя пять лет в академии «Пари Сен-Жермен» и год – в академии «Марселя». Однако переход с юношеского на профессиональный уровень дался непросто французу с ивуарийскими корнями, из-за чего он был вынужден покинуть стан «провансальцев», где играл исключительно за дубль и податься в Украину. Контракт Пепе предложила «Зирка», где в 2017 году начинали выстраивать амбициозный проект, и центрбек в первой половине сезона был одним из лидеров команды Романа Монарева.

В январе 2018 года «Зирка» попыталась сделать бизнес на Пепе, который и сам посчитал себя игроком значительно более высокого уровня, нежели вся остальная команда из Кропивницкого. Интерес к Сесе был со стороны московского ЦСКА, куда француз даже ездил на просмотр, но не убедил россиян пойти на выкуп его контракта. В итоге летом 2018-го Пепе свободным агентом отбыл в Италию в малоизвестный клуб «Риети» из Серии С. Еще через год француз объявился в шотландском «Ливингстоне», а с лета 2020-го пребывает в статусе свободного агента. Сложно сказать, в каких кондициях ныне пребывает Пепе и готов ли он вообще продолжать профессиональную карьеру в футболе, но его времена в «Зирке» были весьма запоминающимися и для команды из середины таблицы УПЛ Сесе образца второй половины 2017 года ныне был бы настоящей находкой…

Бетим Халими

Возраст: 26 лет

Гражданство: Косово / Албания

В УПЛ играл за «Олимпик» (18 матчей, 28 пропущенных голов)

Косоварец Халими на старте карьеры играл исключительно на родине, пока летом 2018 года не решился на переезд в эстонскую «Нарву-Транс». Там Бетим сыграл 7 матчей и пропустил 13 голов за полгода, а затем получил приглашение и контракт на 3,5 года от «Олимпика». Впрочем, в УПЛ за донецкую команду Халими отыграл только два с половиной года, причем в ряде матчей был лучшим на поле в рядах «Олимпика». В целом игра Бетима в УПЛ оставила о себе хорошие воспоминания, позволив голкиперу даже получить вызов и дебютировать в национальной сборной Косово.

Летом 2021 года стало известно, что «Олимпик» снимается с розыгрыша УПЛ, после чего в клубе произошла смена руководства и он был заявлен для участия в Первой лиге. Глобальные изменения произошли и в кадровом плане – в частности, Халими решил уехать обратно на родину, став футболистом «Приштины». В этой команде голкипер провел год, но этим летом решил сменить обстановку, получив статус свободного агента. Пока неизвестно, каким окажется новый пункт приписки для Бетима…

Веллингтон Нем

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

В УПЛ играл за «Шахтер» (47 матчей, 9 голов, 3 ассиста)

Сейчас в это сложно поверить, но летом 2013 года «Шахтер» заплатил за Веллингтона Нема бразильскому «Флуминенсе» 9 миллионов евро. Тогда казалось, что «горняки» заполучили невероятно перспективного, быстрого, техничного и очень умного на поле футболиста. Однако Мирче Луческу так и не удалось выжать из этого бразильца максимум, равно как впоследствии эта же задача оказалась не по силам и для Паулу Фонсеки.

Негативную роль в карьере Нема, конечно же, сыграли частые травмы, но и сам футболист оказался не готов отдаваться на полную, предпочитая просто радоваться всем прелестям жизни, которые открылись для него благодаря миру профессионального футбола. После ряда аренд, которые также было сложно назвать для Веллингтона чрезвычайно успешными, в августе 2020 года «Шахтер» отпустил Нема свободным агентом. В стане «горняков» тогда появились более перспективные бразильцы, которым требовалось давать место на поле, а потому этого вингера банально «списали на берег». С тех пор Нем успел поиграть в Бразилии за «Форталезу» и «Крузейро», а также в Португалии за «Ароку», откуда недавно ушел свободным агентом. Особыми успехами Веллингтон похвастаться не может, но на родине он довольно регулярно выходил на поле и в целом был довольно полезен. Возможно, в нынешнем «Шахтере» Нем за счет опыта и технических качеств был бы уже куда более близок к основе, чем ранее, но вот только видят ли целесообразность для возвращения 30-летнего бразильца руководители клуба?..

Арни Вильхамссон

Возраст: 28 лет

Гражданство: Исландия

В УПЛ играл за «Черноморец» (14 матчей, 7 голов) и «Колос» (15 матчей, 5 голов, 1 ассист)

Появление этого исландского вингера, способного также сыграть центрфорварда, в УПЛ в рядах «Черноморца» в конце февраля 2019 года, отдавало определенной долей экзотики. «Моряки» под руководством болгарина Ангела Червенкова тогда откровенно «тонули» в элитарной лиге, а забитые мяча давались одесситам с невероятным трудом. Вильхамссон был арендован у польской «Брук-Бет Термалицы», и выдал совершенно феноменальную вторую часть сезона – 7 забитых мячей в 14 матчах. Увы для поклонников «моряков», но их любимцы все равно вылетели из УПЛ, проиграв в переходных матчах «Колосу», а Арни вернулся обратно в польский клуб, откуда вскоре ушел свободным агентом.

Интересно, что после расставания с «Брук-Бет Термалицей», Вильхамссон решил вернуться в Украину, договорившись о контракте с обидчиком «Черноморца» - «Колосом». За команду из Ковалевки исландец провел 15 матчей в рамках УПЛ, в которых забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Спустя год Вильхамссон под предлогом ковидной депрессии договорился о досрочном расторжении контракта с «Колосом», но удивил всех тем, что через пару месяцев оказался в самарских «Крыльях Советов»... Что правда, до контракта с россиянами дело так и не дошло, и весной минувшего года Арни вернулся на родину, став игроком «Брейдаблика». Уже в январе 2022-го исландец перешел во французский «Родез», где в 13 матчах забил 2 мяча, но в июне ушел, вновь мотивируя свое решение личными причинами. Сейчас Вильхамссону 28 лет, он снова в статусе свободного агента и, вероятно, опять мог бы быть очень полезным в УПЛ. Если, конечно, получит интересное приглашение и согласиться ехать в нашу страну, переживающую крайне непростые времена…