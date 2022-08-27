Шахтер U-19 – Кривбасс U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 27 августа, состоится матч чемпионата Украины U-19, в котором донецкий «Шахтер» примет «Кривбасс» из Кривого Рога. Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по Киеву.

Состав «Шахтера» U-19: Твардовский, Пушкарев, Савченко, Роспутько, Булеза, Лосенко, Хромей, Ющенко, Сигеев, Микитышин, Погорилый.

Запасные: Барченко, Чуйко, Башмарин, Огарков, Дрозд, Янович, Цуканов, Векленко, Демченко.