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Чемпионат Украины
Львов
27.08.2022 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 10:57 | Обновлено 27 августа 2022, 11:58
239
1

Львов – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 13:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

27 августа 2022, 10:57 | Обновлено 27 августа 2022, 11:58
239
1
Львов – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Заря. Судья матча Александр Соловьян

27 августа в 13:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Львов» и «Заря».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит во Львове на стадионе СКИФ.

Львов – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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veter
Интересно сколько миллионов зрителей будет это смотреть, особенно в Ирландии.
Я - пасссссссссс. Потом почитаем отчёт на хускореде)
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