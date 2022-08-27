Украина. Премьер лига27 августа 2022, 10:57 | Обновлено 27 августа 2022, 11:58
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Львов – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 13:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
27 августа 2022, 10:57 | Обновлено 27 августа 2022, 11:58
239
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27 августа в 13:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Львов» и «Заря».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит во Львове на стадионе СКИФ.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Львов – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
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Я - пасссссссссс. Потом почитаем отчёт на хускореде)