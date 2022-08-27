ВИДЕО. Фьюри снова вернулся, Яремчук может уйти в Испанию, ставим на Челси

1. Стали известны соперники Шахтера в ЛЧ

2. Яремчук попал в сферу интересов Севильи

3. Тайсон Фьюри, как и ожидалось, не завершает карьеру

4. Прогноз на матч Челси – Лестер

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