Англия27 августа 2022, 08:41 | Обновлено 27 августа 2022, 08:47
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ВИДЕО. Фьюри снова вернулся, Яремчук может уйти в Испанию, ставим на Челси
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
27 августа 2022, 08:41 | Обновлено 27 августа 2022, 08:47
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1. Стали известны соперники Шахтера в ЛЧ
2. Яремчук попал в сферу интересов Севильи
3. Тайсон Фьюри, как и ожидалось, не завершает карьеру
4. Прогноз на матч Челси – Лестер
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