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  4. ВИДЕО. Фьюри снова вернулся, Яремчук может уйти в Испанию, ставим на Челси
Англия
27 августа 2022, 08:41 | Обновлено 27 августа 2022, 08:47
89
0

ВИДЕО. Фьюри снова вернулся, Яремчук может уйти в Испанию, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

27 августа 2022, 08:41 | Обновлено 27 августа 2022, 08:47
89
0
ВИДЕО. Фьюри снова вернулся, Яремчук может уйти в Испанию, ставим на Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Стали известны соперники Шахтера в ЛЧ
2. Яремчук попал в сферу интересов Севильи
3. Тайсон Фьюри, как и ожидалось, не завершает карьеру
4. Прогноз на матч Челси – Лестер

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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