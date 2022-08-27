Кортес назвал состав женской сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2023
Украинская сборная сыграет на выезде против Фарерских островов и Испании
Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список игроков национальной женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в квалификационных матчах ЧМ-2023.
Украинки продолжают выступления в группе В, где соперницами сине-желтых являются национальные команды Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов. Свои заключительные матчи в этом отборе украинки проведут на выезде.
Матч Фарерские острова – Украина состоится 02 сентября 2022 в 20:00 по Киеву в городе Торсхавн на стадионе «Торсволлур» (искусственный газон). Поединок Испания – Украина запланирован на 06 сентября 2022 и начнется в 22:00 по киевскому времени на мадридском стадионе Ciudad del Futbol de Las Rozas, который расположен на тренировочной базе национальных сборных команд Испании.
10 победителей групп выйдут непосредственно в финальную часть ЧМ-2023. Вторые команды групп продолжат борьбу на следующем этапе – раунде плей-офф (в октябре и ноябре 2022 года). Украина упустила даже теоретические шансы выйти на ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2023 по футболу среди женщин
Турнирная таблица группы B
Следующие матчи в группе В
- 02.09.2022 Фарерские о-ва – Украина
- 02.09.2022 Испания – Венгрия
- 06.09.2022 Фарерские острова – Шотландия
- 06.09.2022 Испания – Украина
На этот сбор главный тренер сборной Украины Луис Кортес вызвал 23 футболистки.
Состав национальной женской сборной Украины:
Вратари:
- Екатерина Самсон («Жилстрой-2» Харьков)
- Дарья Бончарчук («Жилстрой-2» Харьков)
- Ирина Санина («Колос» Ковалевка)
Защитники:
- Любовь Шматко (Фомгет, Турция)
- Анна Петрик («Брейдаблик», Исландия)
- Ольга Басанская («Хайаса», Армения)
- Екатерина Корсун («Жилстрой-2» Харьков)
- Ирина Подольская («Жилстрой-2» Харьков)
- Дарья Кравец («Комо», Италия)
- Татьяна Романенко («Сент-Этьен», Франция)
Полузащитники:
- Юлия Шевчук (Фомгет, Турция)
- Дарья Апанащенко («Фомгет», Турция)
- Татьяна Китаева («Скра», Польша)
- Натия Панцулая («Жилстрой-2» Харьков)
- Тамила Химич (ЭТО, Венгрия)
- Виктория Гирин («Ладомир» Владимир)
- Николь Козлова («Кеге», Дания)
- Яна Малахова («Прадехон», Испания)
Нападающие:
- Надежда Кунина («Аустрия», Австрия)
- Инна Глущенко (Реймс, Франция)
- Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция)
- Роксолана Кравчук («Жилстрой-2» Харьков)
- Яна Калинина («Жилстрой-2» Харьков)
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