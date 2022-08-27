Кортес назвал состав женской сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2023

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список игроков национальной женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в квалификационных матчах ЧМ-2023.

Украинки продолжают выступления в группе В, где соперницами сине-желтых являются национальные команды Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов. Свои заключительные матчи в этом отборе украинки проведут на выезде.

Матч Фарерские острова – Украина состоится 02 сентября 2022 в 20:00 по Киеву в городе Торсхавн на стадионе «Торсволлур» (искусственный газон). Поединок Испания – Украина запланирован на 06 сентября 2022 и начнется в 22:00 по киевскому времени на мадридском стадионе Ciudad del Futbol de Las Rozas, который расположен на тренировочной базе национальных сборных команд Испании.

10 победителей групп выйдут непосредственно в финальную часть ЧМ-2023. Вторые команды групп продолжат борьбу на следующем этапе – раунде плей-офф (в октябре и ноябре 2022 года). Украина упустила даже теоретические шансы выйти на ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2023 по футболу среди женщин

Турнирная таблица группы B

Следующие матчи в группе В

02.09.2022 Фарерские о-ва – Украина

02.09.2022 Испания – Венгрия

06.09.2022 Фарерские острова – Шотландия

06.09.2022 Испания – Украина

На этот сбор главный тренер сборной Украины Луис Кортес вызвал 23 футболистки.

Состав национальной женской сборной Украины:

Вратари:

Екатерина Самсон («Жилстрой-2» Харьков)

Дарья Бончарчук («Жилстрой-2» Харьков)

Ирина Санина («Колос» Ковалевка)

Защитники:

Любовь Шматко (Фомгет, Турция)

Анна Петрик («Брейдаблик», Исландия)

Ольга Басанская («Хайаса», Армения)

Екатерина Корсун («Жилстрой-2» Харьков)

Ирина Подольская («Жилстрой-2» Харьков)

Дарья Кравец («Комо», Италия)

Татьяна Романенко («Сент-Этьен», Франция)

Полузащитники:

Юлия Шевчук (Фомгет, Турция)

Дарья Апанащенко («Фомгет», Турция)

Татьяна Китаева («Скра», Польша)

Натия Панцулая («Жилстрой-2» Харьков)

Тамила Химич (ЭТО, Венгрия)

Виктория Гирин («Ладомир» Владимир)

Николь Козлова («Кеге», Дания)

Яна Малахова («Прадехон», Испания)

Нападающие: