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Чемпионат мира
27 августа 2022, 06:00 | Обновлено 27 августа 2022, 06:18
186
0

Кортес назвал состав женской сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2023

Украинская сборная сыграет на выезде против Фарерских островов и Испании

27 августа 2022, 06:00 | Обновлено 27 августа 2022, 06:18
186
0
Кортес назвал состав женской сборной Украины на матчи отбора к ЧМ-2023
womensfootball.com.ua. Луис Кортес

Главный тренер национальной женской сборной Украины Луис Кортес обнародовал список игроков национальной женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в квалификационных матчах ЧМ-2023.

Украинки продолжают выступления в группе В, где соперницами сине-желтых являются национальные команды Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов. Свои заключительные матчи в этом отборе украинки проведут на выезде.

Матч Фарерские острова – Украина состоится 02 сентября 2022 в 20:00 по Киеву в городе Торсхавн на стадионе «Торсволлур» (искусственный газон). Поединок Испания – Украина запланирован на 06 сентября 2022 и начнется в 22:00 по киевскому времени на мадридском стадионе Ciudad del Futbol de Las Rozas, который расположен на тренировочной базе национальных сборных команд Испании.

10 победителей групп выйдут непосредственно в финальную часть ЧМ-2023. Вторые команды групп продолжат борьбу на следующем этапе – раунде плей-офф (в октябре и ноябре 2022 года). Украина упустила даже теоретические шансы выйти на ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2023 по футболу среди женщин

Турнирная таблица группы B

Следующие матчи в группе В

  • 02.09.2022 Фарерские о-ва – Украина
  • 02.09.2022 Испания – Венгрия
  • 06.09.2022 Фарерские острова – Шотландия
  • 06.09.2022 Испания – Украина

На этот сбор главный тренер сборной Украины Луис Кортес вызвал 23 футболистки.

Состав национальной женской сборной Украины:

Вратари:

  • Екатерина Самсон («Жилстрой-2» Харьков)
  • Дарья Бончарчук («Жилстрой-2» Харьков)
  • Ирина Санина («Колос» Ковалевка)

Защитники:

  • Любовь Шматко (Фомгет, Турция)
  • Анна Петрик («Брейдаблик», Исландия)
  • Ольга Басанская («Хайаса», Армения)
  • Екатерина Корсун («Жилстрой-2» Харьков)
  • Ирина Подольская («Жилстрой-2» Харьков)
  • Дарья Кравец («Комо», Италия)
  • Татьяна Романенко («Сент-Этьен», Франция)

Полузащитники:

  • Юлия Шевчук (Фомгет, Турция)
  • Дарья Апанащенко («Фомгет», Турция)
  • Татьяна Китаева («Скра», Польша)
  • Натия Панцулая («Жилстрой-2» Харьков)
  • Тамила Химич (ЭТО, Венгрия)
  • Виктория Гирин («Ладомир» Владимир)
  • Николь Козлова («Кеге», Дания)
  • Яна Малахова («Прадехон», Испания)

Нападающие:

  • Надежда Кунина («Аустрия», Австрия)
  • Инна Глущенко (Реймс, Франция)
  • Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция)
  • Роксолана Кравчук («Жилстрой-2» Харьков)
  • Яна Калинина («Жилстрой-2» Харьков)
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Источник Всеукраинская Ассоциация женского футбола
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