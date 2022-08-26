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  4. Права принадлежат организаторам! В УПЛ пояснили нюансы по телепулу
Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 23:23 | Обновлено 26 августа 2022, 23:39
209
0

Права принадлежат организаторам! В УПЛ пояснили нюансы по телепулу

Пресс-служба УПЛ рассказала о некоторых юридических и правовых нюансах

26 августа 2022, 23:23 | Обновлено 26 августа 2022, 23:39
209
0
Права принадлежат организаторам! В УПЛ пояснили нюансы по телепулу
ФК Динамо

Пресс-служба Украинской Премьер-лиги пояснила некоторые юридические и правовые нюансы по поводу телепула УПЛ.

- Можете ли вы подтвердить, что без согласия на передачу медиаправ (в том числе прав на телетрансляцию) клуб не имеет права получить аттестат для участия в соревнованиях под эгидой Премьер-лиги?

– согласно ч.8 ст. 45 Закона Украины О физической культуре и спорте право на освещение спортивных мероприятий путем трансляции изображения и/или звука мероприятия любыми средствами и/или с помощью любых технологий, а также путем записи указанной трансляции и/или фотографирования мероприятия принадлежит организаторам спортивных мероприятий. Информируем Вас, что между УАФ и ОПФКУ Премьер-лига подписан Договор об организации и проведении Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов ОПФКУ Премьер-лига, согласно которому к УПЛ делегированы полномочия по организации и проведению соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ, в т. ч. УПЛ переданы коммерческие/маркетинговые, телевизионные, рекламные права на Соревнования и все другие права, вытекающие из проведения Соревнований, в том числе: права на все матчи Соревнований и Соревнования в целом, а также все права, связанные со Соревнованиями или возникающие в связи с их организацией и (или) участием в них, так же, как и все права, известные на момент заключения договора или возникающие в течение срока его действия и такие, что возникают в результате организации и проведения Соревнований.

Отметим, что перед началом сезона все клубы УПЛ, согласно процедуре аттестации на сезон и согласно регламенту соревнований, обязаны предоставить документ, подтверждающий, что они обязуются выполнять все требования устава УАФ и УПЛ, а также решение Общего собрания, Органов управления УАФ и УПЛ.

- Можете ли вы подтвердить, что решения по созданию единого телепула и передаче медиаправ единственному вещателю принимаются на голосовании простым большинством голосов среди членов участников ОПФКУ Премьер-лига?

- Да, статьей 15 Устава УПЛ установлено, что решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих участников.

– На какие пункты регламента ссылаются клубы-отказники среди участников ОПФКУ Премьер-лига, отказываясь допускать официального вещателя соревнований – компанию Setanta Sports – к трансляции игр?

- Клубы, не допускающие Официального вещателя для осуществления трансляций матчей Лиги, юридическое обоснование своей позиции УПЛ не предоставляли.

- Какие санкции пошагово должны налагаться на клубы, нарушающие требования единого телепула?

– Этот вопрос будет предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Что касается дополнительных вопросов, то будет корректнее обратиться напрямую в этот орган.

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Источник UA-Football
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