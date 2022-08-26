Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Когда было 22 года, меня звал к себе английский клуб»
В 2007 году форвард мог продолжить карьеру в «Болтоне» с Николя Анелька
Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал, какой из заграничных вариантов продолжения карьеры не осуществился:
«Зарубежный клуб? «Болтон». Там играл Николя Анелька. Но в 22 года я не общался на английском (как и сейчас не общаюсь).
Надо было менять свою жизнь, я не был готов к этому. Я считал, что «Шахтер» больше мне подходит.
Были потом и другие варианты продолжения карьеры за рубежом, но я говорить о них не хочу».
Французский форвард Никола Анелька играл за «Болтон» с 2006 по 2008 год. Селезнев родился в 1985 году, и 22 года ему исполнилось в июле 2007 года. «Болтон» вылетел из АПЛ в 2012 году и сейчас играет в третьем дивизионе английского футбола.
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