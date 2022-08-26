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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Когда было 22 года, меня звал к себе английский клуб»
Англия
26 августа 2022, 22:12 | Обновлено 26 августа 2022, 22:23
1871
2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Когда было 22 года, меня звал к себе английский клуб»

В 2007 году форвард мог продолжить карьеру в «Болтоне» с Николя Анелька

26 августа 2022, 22:12 | Обновлено 26 августа 2022, 22:23
1871
2
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Когда было 22 года, меня звал к себе английский клуб»
Пряма червона. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев рассказал, какой из заграничных вариантов продолжения карьеры не осуществился:

«Зарубежный клуб? «Болтон». Там играл Николя Анелька. Но в 22 года я не общался на английском (как и сейчас не общаюсь).

Надо было менять свою жизнь, я не был готов к этому. Я считал, что «Шахтер» больше мне подходит.

Были потом и другие варианты продолжения карьеры за рубежом, но я говорить о них не хочу».

Французский форвард Никола Анелька играл за «Болтон» с 2006 по 2008 год. Селезнев родился в 1985 году, и 22 года ему исполнилось в июле 2007 года. «Болтон» вылетел из АПЛ в 2012 году и сейчас играет в третьем дивизионе английского футбола.

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Источник Пряма червона
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Комментарии 2
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Володимир Олійник
посидіти у пабі?
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+4
jugulator
Яка там англiйська мова для цього гопника? Вiн зна
Ответить
+1
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