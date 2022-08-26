Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нельзя говорить, чтобы Шахтер был лидером группы ЛЧ»
Игрок не считает, что сейчас нужно ставить высокие задачи в еврокубке
Хавбек Шахтера Тарас Степаненко уверен, что перед командой в нынешнее время не должна стоять задача быть лидером группы Лиги чемпионов.
«У нас была опытная команда, с бразильцами, с легионерами, и мы получали от «Баварии» или «Манчестер Сити». Мы не можем просить сейчас Бондаренко или Судакова, чтобы они ставили задачу занять 1-е место в группе. Это несправедливо к ним».
«Нельзя говорить, что «Шахтеру» нужно обсуждать 1-е место группы Лиги чемпионов. Мы в том году не вышли из группы, хотя клуб вложил большие деньги».
«Но я верю в команду и наш прогресс», - сказал Степаненко.
Команда в группе ЛЧ сыграет против «Реала», «Селтика» и «Лейпцига».
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