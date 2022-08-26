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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нельзя говорить, чтобы Шахтер был лидером группы ЛЧ»
Лига чемпионов
26 августа 2022, 21:29 |
615
2

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нельзя говорить, чтобы Шахтер был лидером группы ЛЧ»

Игрок не считает, что сейчас нужно ставить высокие задачи в еврокубке

26 августа 2022, 21:29 |
615
2
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Нельзя говорить, чтобы Шахтер был лидером группы ЛЧ»
ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Тарас Степаненко уверен, что перед командой в нынешнее время не должна стоять задача быть лидером группы Лиги чемпионов.

«У нас была опытная команда, с бразильцами, с легионерами, и мы получали от «Баварии» или «Манчестер Сити». Мы не можем просить сейчас Бондаренко или Судакова, чтобы они ставили задачу занять 1-е место в группе. Это несправедливо к ним».

«Нельзя говорить, что «Шахтеру» нужно обсуждать 1-е место группы Лиги чемпионов. Мы в том году не вышли из группы, хотя клуб вложил большие деньги».

«Но я верю в команду и наш прогресс», - сказал Степаненко.

Команда в группе ЛЧ сыграет против «Реала», «Селтика» и «Лейпцига».

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко Лига чемпионов Георгий Судаков Артем Бондаренко
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Источник Бомбардир
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Комментарии 2
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veter
Пора забыть про тот Шахтёр с бразильцами, как и про нашу мирную жизнь в ближайшие годы.
У команды начинается новый этап биографии и открывается новая страница. Это будет Шахтёр а-ля советский и без всяких излишеств. Не факт что они даже свою полугруппу  в УПЛ выиграют.
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+2
Metalist1925
Гол в шести матчах- это уже будет успех
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+1
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