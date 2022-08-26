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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо может бороться за второе место группы ЛЕ»
Лига Европы
26 августа 2022, 21:12 | Обновлено 26 августа 2022, 21:41
2130
12

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо может бороться за второе место группы ЛЕ»

Эксперт считает, что киевлянам по силам выйти в евровесну

26 августа 2022, 21:12 | Обновлено 26 августа 2022, 21:41
2130
12
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо может бороться за второе место группы ЛЕ»
ФК Динамо Киев

Опытный специалист Мирон Маркевич оценил группу Лиги Европы с участием «Динамо», «Фенербахче», АЕК Ларнака и «Ренна».

— Группа Лиги Европы у киевлян более-менее равна. Правда, не знаю, какой «Ренн» сейчас, потому что они каждый год меняют состав. «Фенербахче» мы видели недавно. Они прибавили с новым тренером и будет непросто. За второе место можно сражаться. Киевляне тоже должны добавлять в игре, потому что если они и дальше будут так играть, как с «Бенфикой» - беззубо и безвольно, то даже нечего на поле выходить. Соперники в Лиге Европы – непростые команды, поэтому нужно добавлять в игре, проявлять характер.

У «Динамо» состав остался почти без изменений. Ушел Вербич – он и так не играл последние полгода. Что касается Де Пены, то это не тот футболист, по которому нужно сожалеть. В основном команда осталась. Мирча Луческу – опытный тренер. Должен что-то делать. Необходимо вносить изменения в состав. Возможно, подпускать больше молодежи. Тех же Ваната и Вивчаренко. Ставить их двоих на фланг – они дают скорость, есть желание играть. Это мое мнение.

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Мирон Маркевич Динамо Киев Лига Европы
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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 12
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Владимир Дьяков
Не пойму Маркевича, если группа равна, то почему надо бороться за 2 место, а не за первое?
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+6
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veter
Это если Динамо возглавит Богдан Маркевич.
А с Луческу будут брать минимум 12 очков!
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+4
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avk2307
Аж здивований. Вони з сабо зазвичай в унісон
Одне питання, а про Шахтар у них з Сабо в контракті з футболами була запизана заборона коментувати на рік чи два?
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+2
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ZportUA
Выглядит бредово. Если ты говоришь, что будут бороться за второе место, то с кем и кто явный лидер группы?? А если прочитать все интервью, то группа у него вообще ровная. Короче с Сабо пора им уже.....на пенсию
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+1
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Calm
Все вірно
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-7
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