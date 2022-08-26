Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо может бороться за второе место группы ЛЕ»

Опытный специалист Мирон Маркевич оценил группу Лиги Европы с участием «Динамо», «Фенербахче», АЕК Ларнака и «Ренна».

— Группа Лиги Европы у киевлян более-менее равна. Правда, не знаю, какой «Ренн» сейчас, потому что они каждый год меняют состав. «Фенербахче» мы видели недавно. Они прибавили с новым тренером и будет непросто. За второе место можно сражаться. Киевляне тоже должны добавлять в игре, потому что если они и дальше будут так играть, как с «Бенфикой» - беззубо и безвольно, то даже нечего на поле выходить. Соперники в Лиге Европы – непростые команды, поэтому нужно добавлять в игре, проявлять характер.

У «Динамо» состав остался почти без изменений. Ушел Вербич – он и так не играл последние полгода. Что касается Де Пены, то это не тот футболист, по которому нужно сожалеть. В основном команда осталась. Мирча Луческу – опытный тренер. Должен что-то делать. Необходимо вносить изменения в состав. Возможно, подпускать больше молодежи. Тех же Ваната и Вивчаренко. Ставить их двоих на фланг – они дают скорость, есть желание играть. Это мое мнение.