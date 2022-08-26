Англия26 августа 2022, 20:51 |
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ВИДЕО. Артета оценил старт сезона Арсенала и трансферы
Видео канала Sport.ua
26 августа 2022, 20:51 |
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Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил успешный старт сезона лондонской команды, которая лидирует по итогам трех туров.
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