Игорь СУРКИС: «В Украине у команд нет возможности качественного усиления»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что из-за войны клубы в Украине не в состоянии приглашать сильных легионеров.

- В связи с серьезнейшей группой Лиги Европы, планируете ли вы усиление команды?

- Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление. В Украину просто отказываются ехать иностранцы. Честь и хвала нашему тренеру, который в 77 лет, невзирая на все рекомендации отложить идею возвращения команды в Украину, не только настоял на нашем возвращении, но и показал своим примером, что такое любовь и честь! Он работает с нашими воспитанниками, с украинскими футболистами и одним поляком. И этим составом мы снова выйдем на поле и снова будем сражаться, чтобы радовать наших болельщиков.

- Будут ли потери в составе?

- Трансферный рынок открыт. Если будет предложение по футболисту, мы садимся и начинаем переговоры. Я это говорю вам официально: будет предложение - будет разговор.