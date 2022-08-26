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  4. Игорь СУРКИС: «В Украине у команд нет возможности качественного усиления»
Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 20:25 |
499
3

Игорь СУРКИС: «В Украине у команд нет возможности качественного усиления»

Президент клуба рассказал о трансферной ситуации

26 августа 2022, 20:25 |
499
3
Игорь СУРКИС: «В Украине у команд нет возможности качественного усиления»
ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что из-за войны клубы в Украине не в состоянии приглашать сильных легионеров.

- В связи с серьезнейшей группой Лиги Европы, планируете ли вы усиление команды?

- Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление. В Украину просто отказываются ехать иностранцы. Честь и хвала нашему тренеру, который в 77 лет, невзирая на все рекомендации отложить идею возвращения команды в Украину, не только настоял на нашем возвращении, но и показал своим примером, что такое любовь и честь! Он работает с нашими воспитанниками, с украинскими футболистами и одним поляком. И этим составом мы снова выйдем на поле и снова будем сражаться, чтобы радовать наших болельщиков.

- Будут ли потери в составе?

- Трансферный рынок открыт. Если будет предложение по футболисту, мы садимся и начинаем переговоры. Я это говорю вам официально: будет предложение - будет разговор.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Vladislav Pohily
А до 24 лютого Динамо прям сильно посилювалось легіонерами? Мені
здається остання нормальна трансферна компанія була ще при Блохіні, коли
прийшли Ленс, Беланда, Мбокані, Кранчар, Віда та інші, але
Володимирович так і не зміг зліпити з них команду.
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+1
Іван Лапечук
так Монте-Карло ж не в Україні
Ответить
0
Анатолій Чорнобук
Ответить
0
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