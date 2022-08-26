Игорь СУРКИС: «В Украине у команд нет возможности качественного усиления»
Президент клуба рассказал о трансферной ситуации
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что из-за войны клубы в Украине не в состоянии приглашать сильных легионеров.
- В связи с серьезнейшей группой Лиги Европы, планируете ли вы усиление команды?
- Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление. В Украину просто отказываются ехать иностранцы. Честь и хвала нашему тренеру, который в 77 лет, невзирая на все рекомендации отложить идею возвращения команды в Украину, не только настоял на нашем возвращении, но и показал своим примером, что такое любовь и честь! Он работает с нашими воспитанниками, с украинскими футболистами и одним поляком. И этим составом мы снова выйдем на поле и снова будем сражаться, чтобы радовать наших болельщиков.
- Будут ли потери в составе?
- Трансферный рынок открыт. Если будет предложение по футболисту, мы садимся и начинаем переговоры. Я это говорю вам официально: будет предложение - будет разговор.
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