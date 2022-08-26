Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым

По информации журналиста Игора Бурбаса, наставник «Шахтера» Игор Йовичевич ввел в команде новую систему штрафов.

Игрокам грозят штрафы за опоздание не только на тренировки, но и на командные обеды и другие мероприятия.

Сообщается, что первым новые правила тренера нарушил полузащитник Михаил Мудрик, который опоздал на утреннюю тренировку команды.

Штраф составил около 1000 долларов.