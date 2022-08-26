Украина. Премьер лига26 августа 2022, 20:07 |
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Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
Игрок лишился одной тысячи долларов
26 августа 2022, 20:07 |
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По информации журналиста Игора Бурбаса, наставник «Шахтера» Игор Йовичевич ввел в команде новую систему штрафов.
Игрокам грозят штрафы за опоздание не только на тренировки, но и на командные обеды и другие мероприятия.
Сообщается, что первым новые правила тренера нарушил полузащитник Михаил Мудрик, который опоздал на утреннюю тренировку команды.
Штраф составил около 1000 долларов.
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