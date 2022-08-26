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  4. Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 20:07 |
1346
0

Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым

Игрок лишился одной тысячи долларов

26 августа 2022, 20:07 |
1346
0
Новая система штрафов в Шахтере: Мудрик попался первым
ФК Шахтер

По информации журналиста Игора Бурбаса, наставник «Шахтера» Игор Йовичевич ввел в команде новую систему штрафов.

Игрокам грозят штрафы за опоздание не только на тренировки, но и на командные обеды и другие мероприятия.

Сообщается, что первым новые правила тренера нарушил полузащитник Михаил Мудрик, который опоздал на утреннюю тренировку команды.

Штраф составил около 1000 долларов.

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Источник Чистий підкаст
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