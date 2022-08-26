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  4. ВИДЕО. ТУХЕЛЬ: Не понимаю, почему у Конте не такое же наказание, как у меня
Англия
26 августа 2022, 18:58 |
204
1

ВИДЕО. ТУХЕЛЬ: Не понимаю, почему у Конте не такое же наказание, как у меня

Тренер «Челси» - об инциденте с Антонио Конте

26 августа 2022, 18:58 |
204
1
ВИДЕО. ТУХЕЛЬ: Не понимаю, почему у Конте не такое же наказание, как у меня
ФК Челси. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, почему получил более суровое наказание за конфликт с Антонио Конте, чем его коллега из «Тоттенхэма»:

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Томас Тухель Челси Антонио Конте Тоттенхэм Английская Премьер-лига видео
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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дедалі частіше Тухель мені здається дивакуватим, як за виглядом, так тепер і за нерозумінням чому його покарали. Можливо ти руки не розпускав, не лаявся, дійсно чому ти покараний?!
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