Англия26 августа 2022, 18:58 |
204
1
ВИДЕО. ТУХЕЛЬ: Не понимаю, почему у Конте не такое же наказание, как у меня
Тренер «Челси» - об инциденте с Антонио Конте
26 августа 2022, 18:58 |
204
1
Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о том, почему получил более суровое наказание за конфликт с Антонио Конте, чем его коллега из «Тоттенхэма»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 августа 2022, 10:10 0
Джастин Форчун остался недоволен выходкой британца
Бокс | 26 августа 2022, 07:59 2
Ранее Александр был шестым
Футбол | 26.08.2022, 13:49
Футбол | 26.08.2022, 18:20
Футбол | 26.08.2022, 05:45
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
дедалі частіше Тухель мені здається дивакуватим, як за виглядом, так тепер і за нерозумінням чому його покарали. Можливо ти руки не розпускав, не лаявся, дійсно чому ти покараний?!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.08.2022, 21:35 5
25.08.2022, 15:12 12
26.08.2022, 12:00 1
Футбол
25.08.2022, 19:50 81
25.08.2022, 16:40 4
24.08.2022, 22:59 8
Бокс