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Италия
26 августа 2022, 17:39 | Обновлено 26 августа 2022, 18:07
655
0

ВИДЕО. Арсенал отдал рекордсмена, Усик лучший в p4p, ставим на Интер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

26 августа 2022, 17:39 | Обновлено 26 августа 2022, 18:07
655
0
ВИДЕО. Арсенал отдал рекордсмена, Усик лучший в p4p, ставим на Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Металлист 1925 будет играть в Киеве
2. Ницца взяла в аренду Николя Пепе
3. Усик возглавил рейтинг Р4Р по версии The Ring
4. Прогноз на матч Лацио-Интер

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Источник Sport.ua
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