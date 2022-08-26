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US Open
26 августа 2022, 17:45 | Обновлено 26 августа 2022, 17:46
365
0

Дарья Снигур – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации US Open

26 августа 2022, 17:45 | Обновлено 26 августа 2022, 17:46
365
0
Дарья Снигур – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

26 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата США.

В финале отбора украинка сразится против Нао Хибино из Японии (№200 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №13. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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