Дарья Снигур – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата США.

В финале отбора украинка сразится против Нао Хибино из Японии (№200 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №13. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

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