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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 17:31 | Обновлено 26 августа 2022, 17:39
1121
0

Как футболисты Шахтера смотрели жеребьевку ЛЧ

Напомним, что матч 1-го тура группового этапа пройдет 6 и 7 сентября.

26 августа 2022, 17:31 | Обновлено 26 августа 2022, 17:39
1121
0
Как футболисты Шахтера смотрели жеребьевку ЛЧ
ФК Шахтер

«Шахтер» совместно с титульным партнером клуба Parimatch Ukraine организовали просмотр жеребьевки группового этапа ЛЧ для команды и журналистов

В четверг, 25 августа, футболисты и тренеры «Шахтера» впервые за многие месяцы собрались на НСК «Олимпийский» не ради игры или тренировки, а чтобы в дружеской и веселой атмосфере пообщаться и обсудить будущих соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда вместе с представителями массмедиа посмотрела церемонию жеребьевки и живо делилась эмоциями от попадания «Шахтера» в группу F вместе с «Реалом» (уже третий раз подряд), «Лейпцигом» и «Селтиком». Тарас Степаненко расстроился, что не сыграет на «Энфилде», «Ливерпуль» отправили в группу А, но большинство ребят, усиливших команду только этим летом, радовались возможности сыграть с победителем прошлогодней Лиги чемпионов.

Для «Шахтера» общий просмотр жеребьевки Лиги чемпионов – хорошая традиция. По инициативе титульного партнера «горняков» Parimatch Ukraine команда ежегодно проводит совместные встречи с партнерами, болельщиками и СМИ, чтобы разделить эмоции интригующего события.

– Для нас поддержка украинского спорта на всех уровнях является одним из приоритетных направлений работы. Мы рады быть партнером ФК «Шахтер», и уверены, что клуб сможет добиться успехов на европейской арене и достойно представить Украину. Сотрудничество с лучшими позволяет нам становиться сильнее и быть уверенными в результате – отметила CEO компании Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

После жеребьевки игроки, главный тренер Игорь Йовичевич и директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна поделились с журналистами своими первыми впечатлениями от состава группы и будущих соперников в Лиге чемпионов.

- В Лиге чемпионов ты знаешь все команды, и ты уже среди 32 лучших. Повторюсь: это большой показатель, и каждый день я все больше понимаю, что нахожусь в большом клубе. Несмотря на обстоятельства и внешние факторы вокруг наших клубов, «Шахтер» продолжает иметь большую репутацию и статус европейского футбола. Будем биться и представлять страну лучше, - сказал Игорь Йовичевич.

Эмоции футболистов и реакция команды на жеребьевку – в нашей фотогалерее.

Напомним, что матч 1-го тура группового этапа пройдет 6 и 7 сентября.

 

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Источник Sport.ua
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