Англия26 августа 2022, 17:15 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал рекордные деньги за форварда
Александер Исак перебрался в АПЛ
26 августа 2022, 17:15 |
617
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«Ньюкасл» объявил о подписании форварда Александера Исака, за которого отдали рекордные в истории клуба 63 миллиона фунтов.
22-летний шведский игрок последние сезоны успешно выступал за «Реал Сосьедад». В минувшем сезоне Исак забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.
Кроме того, забил 9 голов в 37 матчах за сборную Швеции.
Our new centre-forward. 😍 pic.twitter.com/CcSE1qUGzG— Newcastle United FC (@NUFC) August 26, 2022
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