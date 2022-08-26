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Англия
26 августа 2022, 17:15 |
617
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал рекордные деньги за форварда

Александер Исак перебрался в АПЛ

26 августа 2022, 17:15 |
617
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал рекордные деньги за форварда
twitter.com/nufc

«Ньюкасл» объявил о подписании форварда Александера Исака, за которого отдали рекордные в истории клуба 63 миллиона фунтов.

22-летний шведский игрок последние сезоны успешно выступал за «Реал Сосьедад». В минувшем сезоне Исак забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Кроме того, забил 9 голов в 37 матчах за сборную Швеции.

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Источник ФК Ньюкасл
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