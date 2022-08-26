ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл отдал рекордные деньги за форварда

«Ньюкасл» объявил о подписании форварда Александера Исака, за которого отдали рекордные в истории клуба 63 миллиона фунтов.

22-летний шведский игрок последние сезоны успешно выступал за «Реал Сосьедад». В минувшем сезоне Исак забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи.

Кроме того, забил 9 голов в 37 матчах за сборную Швеции.