Андрей САНИН: «На тренировочных полях Мариуполя царит русский мир»
Вице-президент «Мариуполя» - о ситуации с клубной инфраструктурой
Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о состоянии клубной инфраструктуры после российского вторжения:
«Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими ежедневно и каждую ночь не занимались пчелки из агрономической службы?
Я всегда гнал такие мысли, потому что прекрасно отдавал себе отчет в том, что отсутствие квалифицированного и регулярного ухода означает фактическую смерть футбольного газона. К сожалению, оккупация Мариуполя российскими орками заставила своими глазами убедиться в моих опасениях.
Это тренировочные поля «Мариуполя». До войны – одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины. Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня – все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы.
Сейчас на тренировочных полях «Мариуполя» царит русский мир во всей своей нелепой красе».
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