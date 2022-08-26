Андрей САНИН: «На тренировочных полях Мариуполя царит русский мир»

Вице-президент «Мариуполя» Андрей Санин рассказал о состоянии клубной инфраструктуры после российского вторжения:

«Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими ежедневно и каждую ночь не занимались пчелки из агрономической службы?

Я всегда гнал такие мысли, потому что прекрасно отдавал себе отчет в том, что отсутствие квалифицированного и регулярного ухода означает фактическую смерть футбольного газона. К сожалению, оккупация Мариуполя российскими орками заставила своими глазами убедиться в моих опасениях.

Это тренировочные поля «Мариуполя». До войны – одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины. Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня – все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы.

Сейчас на тренировочных полях «Мариуполя» царит русский мир во всей своей нелепой красе».