Сложная, но победа. Крутых сыграет в полуфинале турнира в Чехии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 271) в 1/4 финала грунтового челленджера в Праге (Чехия) в трех сетах обыграл Николаса Морено Де Альборана (США, ATP 317) за 2 часа и 50 минут.

АТР челленджер Прага (Чехия). Грунт. 1/4 финала

Алексей Крутых (Украина) – Николас Морено Де Альборан (США) – 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)

В третьем сете на тай-брейке Алексей спас матчбол на своей подаче при счете *7:8. Стоит отметить, что украинец мог завершить игру еще в 12 гейме, когда на приеме заработал матч-поинт.

Далее Алексей сыграет с 16-летним Якубом Меншиком (Чехия, ATP 881). Матч состоится 27 августа не ранее 11:00 по Киеву.