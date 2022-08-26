Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Жена Джона Терри похвасталась роскошной фигурой на отдыхе
Англия
26 августа 2022, 14:55 | Обновлено 26 августа 2022, 15:07
2234
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Жена Джона Терри похвасталась роскошной фигурой на отдыхе

40-летняя Тони Терри остается в отличной форме

26 августа 2022, 14:55 | Обновлено 26 августа 2022, 15:07
2234
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Жена Джона Терри похвасталась роскошной фигурой на отдыхе
Instagram

Бывший защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Англии Джон Терри отдыхает со своей женой Тони на Мальдивах.

40-летняя красотка обладает роскошной фигурой и делится обворожительными снимками с подписчиками в Instagram.

 

 

 

 

 

 

По теме:
Интим за футбол. Модель из Чили зарабатывает на OnlyFans, чтобы купить клуб
Виталий Кличко разводится с женой
ФОТО. Дарья Билодид показала длинные ноги и накачанную спину
Джон Терри девушка дня lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Бокс | 26 августа 2022, 07:59 2
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN
Усик поднялся на четвертое место в рейтинге Р4Р по версии ESPN

Ранее Александр был шестым

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 26 августа 2022, 12:00 1
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Какой же цирк у нас опять с телепулом. Стыд и позор»
Футбол | 26.08.2022, 11:22
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Какой же цирк у нас опять с телепулом. Стыд и позор»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Какой же цирк у нас опять с телепулом. Стыд и позор»
ОФИЦИАЛЬНО. Чоботенко перешел в Колос
Футбол | 26.08.2022, 14:05
ОФИЦИАЛЬНО. Чоботенко перешел в Колос
ОФИЦИАЛЬНО. Чоботенко перешел в Колос
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Бокс | 26.08.2022, 10:10
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Тренер Пакьяо – о поведении Джошуа после боя: «Он долбаный дегенерат»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
25.08.2022, 06:10
Футбол
Тедди Атлас рассказал, почему американский судья отдал победу Джошуа
Тедди Атлас рассказал, почему американский судья отдал победу Джошуа
26.08.2022, 09:10
Бокс
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
Фенербахче и АЕК! Динамо узнало соперников в Лиге Европы
26.08.2022, 14:31 54
Футбол
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
25.08.2022, 21:49 6
Бокс
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
25.08.2022, 08:10 21
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Король вернулся, я подерусь с Усиком»
24.08.2022, 22:59 8
Бокс
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
25.08.2022, 13:45 2
Бокс
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
Forbes Украина: Владелец Металлиста перестал быть миллиардером
24.08.2022, 17:46 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности