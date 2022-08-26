Англия26 августа 2022, 14:55 | Обновлено 26 августа 2022, 15:07
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ДЕВУШКА ДНЯ. Жена Джона Терри похвасталась роскошной фигурой на отдыхе
40-летняя Тони Терри остается в отличной форме
26 августа 2022, 14:55 | Обновлено 26 августа 2022, 15:07
2234
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Бывший защитник лондонского «Челси» и национальной сборной Англии Джон Терри отдыхает со своей женой Тони на Мальдивах.
40-летняя красотка обладает роскошной фигурой и делится обворожительными снимками с подписчиками в Instagram.
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