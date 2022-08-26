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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 09:18 | Обновлено 26 августа 2022, 09:20
277
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 будет играть домашние матчи на Олимпийском

Резервный стадион – НТК имени Банникова

26 августа 2022, 09:18 | Обновлено 26 августа 2022, 09:20
277
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 будет играть домашние матчи на Олимпийском
ФК Металлист 1925

В новом футбольном сезоне «Металлист 1925» будет играть в Киеве, в качестве домашней арены первая команда харьковского клуба получила главный стадион страны – НСК «Олимпийский».

Сообщается, что из-за невозможности базироваться и проводить домашние матчи в Харькове команда переехала в столичный регион. Следовательно, к тому моменту, когда «Металлисту 1925» разрешат проводить матчи в Харькове, домашней ареной «желто-синих» будет национальный спортивный комплекс «Олимпийский».

Также стоит отметить, что резервный стадион для домашних матчей «Металлиста 1925» - НТК имени Банникова.

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Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 1
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fanat822
Я думал команда из Харькова.
А она из Олимпийского оказывается, да(
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