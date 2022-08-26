ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 будет играть домашние матчи на Олимпийском
Резервный стадион – НТК имени Банникова
В новом футбольном сезоне «Металлист 1925» будет играть в Киеве, в качестве домашней арены первая команда харьковского клуба получила главный стадион страны – НСК «Олимпийский».
Сообщается, что из-за невозможности базироваться и проводить домашние матчи в Харькове команда переехала в столичный регион. Следовательно, к тому моменту, когда «Металлисту 1925» разрешат проводить матчи в Харькове, домашней ареной «желто-синих» будет национальный спортивный комплекс «Олимпийский».
Также стоит отметить, что резервный стадион для домашних матчей «Металлиста 1925» - НТК имени Банникова.
Доброго ранку, ми з Олімпійського 😉 pic.twitter.com/3khI4FLiVL— FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) August 26, 2022
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