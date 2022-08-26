WTA26 августа 2022, 07:14 | Обновлено 26 августа 2022, 07:15
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ВИДЕО. Костюк вышла в первый полуфинал турнира WTA в сезоне
Марта продолжает борьбу на турнире в Канаде
26 августа 2022, 07:14 | Обновлено 26 августа 2022, 07:15
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Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Гранби (Канада).
В 1/4 финала украинка в трех сетах переиграла канадку Ребекку Марино.
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