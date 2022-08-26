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  4. ВИДЕО. Костюк вышла в первый полуфинал турнира WTA в сезоне
WTA
26 августа 2022, 07:14 | Обновлено 26 августа 2022, 07:15
164
0

ВИДЕО. Костюк вышла в первый полуфинал турнира WTA в сезоне

Марта продолжает борьбу на турнире в Канаде

26 августа 2022, 07:14 | Обновлено 26 августа 2022, 07:15
164
0
ВИДЕО. Костюк вышла в первый полуфинал турнира WTA в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал хардового турнира WTA 250 в Гранби (Канада).

В 1/4 финала украинка в трех сетах переиграла канадку Ребекку Марино

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Источник Sport.ua
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