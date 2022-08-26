Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто будет судить матч Динамо – Днепр-1
Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 05:25 | Обновлено 26 августа 2022, 05:26
816
0

Стало известно, кто будет судить матч Динамо – Днепр-1

Встречу обслужит Андрей Коваленко

26 августа 2022, 05:25 | Обновлено 26 августа 2022, 05:26
816
0
Стало известно, кто будет судить матч Динамо – Днепр-1
ФК Динамо Киев

Назначены официальные лица УАФ на матчи второго тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» будет принимать «Днепр-1».

Главным арбитром встречи будет 34-летний полтавчанин Андрей Коваленко. На линиях ему помогут одесситы Виталий Сухин и Александр Павлинов.

В последний раз Коваленко судил матч с участием «Динамо» 27 ноября прошлого года, когда киевляне одержали победу в кубковом поединке с «Мариуполем» на выезде со счетом 2:1. Кроме того, в прошлом сезоне он был главным арбитром поединка за Суперкубок против «Шахтера» (0:3).

«Динамо» – «Днепр-1»: судейские назначения

Главный арбитр – Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты – Виталий Сухин, Александр Павлинов (оба – Одесса)

4-й арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Наблюдатель арбитража – Виктор Швецов (Одесса)

Отметим, что на матче будет задействована система VAR.

Матч «Динамо» – «Днепр-1» состоится на «Арене Львов» в воскресенье, 28 августа. Начало встречи – 17:00.

По теме:
Сын Григория Суркиса заявлен за Зарю на УПЛ
Дубль форварда Динамо принес Словану путевку в группу Лиги конференций
Соперники Днепра-1. Жеребьевка группового раунда ЛК. Текстовая трансляция
Андрей Коваленко (судья) Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
Футбол | 25 августа 2022, 15:12 12
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера

Sport.ua предвосхищает итоги жеребьевки группового этапа чемпионской Лиги для «горняков»

Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Бокс | 25 августа 2022, 21:49 6
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?
Стало известно, сколько донатов Усик собрал для ВСУ. Что на них купят?

Благотворительный фонд Usyk Foundarion собирал пожертвования

Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Футбол | 26.08.2022, 01:34
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
НАЗАРЕНКО: «Футбол – штука несправедливая. В наши ворота залетало все»
Футбол | 25.08.2022, 22:55
НАЗАРЕНКО: «Футбол – штука несправедливая. В наши ворота залетало все»
НАЗАРЕНКО: «Футбол – штука несправедливая. В наши ворота залетало все»
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Бокс | 25.08.2022, 13:45
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Энди Руис рассказал, какие два боксера могут побить Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
Фьюри выдвинул ультиматум Усику, с кем сыграет Шахтер в ЛЧ, скандал с Рухом
25.08.2022, 06:10
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Счет мог быть и 0:6. Не все в Динамо готовы к этому уровню»
24.08.2022, 10:20 74
Футбол
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
Фьюри жестко отреагировал на желание Уайлдера подраться с Усиком
24.08.2022, 23:59 14
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
25.08.2022, 11:30 1
Футбол
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
Фьюри выдвинул ультиматум по бою с Усиком
24.08.2022, 14:25 31
Бокс
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
Динамо будет в первой корзине при жеребьевке группового раунда Лиги Европы
25.08.2022, 08:10 21
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Джошуа выбросил пояса после боя с Усиком
Промоутер Фьюри рассказал, почему Джошуа выбросил пояса после боя с Усиком
24.08.2022, 20:30
Бокс
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека
Орки ударили по железнодорожной станции возле Днепра. Погибли 22 человека
24.08.2022, 21:35 5
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности