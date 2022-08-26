Стало известно, кто будет судить матч Динамо – Днепр-1

Назначены официальные лица УАФ на матчи второго тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» будет принимать «Днепр-1».

Главным арбитром встречи будет 34-летний полтавчанин Андрей Коваленко. На линиях ему помогут одесситы Виталий Сухин и Александр Павлинов.

В последний раз Коваленко судил матч с участием «Динамо» 27 ноября прошлого года, когда киевляне одержали победу в кубковом поединке с «Мариуполем» на выезде со счетом 2:1. Кроме того, в прошлом сезоне он был главным арбитром поединка за Суперкубок против «Шахтера» (0:3).

«Динамо» – «Днепр-1»: судейские назначения

Главный арбитр – Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты – Виталий Сухин, Александр Павлинов (оба – Одесса)

4-й арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Наблюдатель арбитража – Виктор Швецов (Одесса)

Отметим, что на матче будет задействована система VAR.

Матч «Динамо» – «Днепр-1» состоится на «Арене Львов» в воскресенье, 28 августа. Начало встречи – 17:00.