Стало известно, кто будет судить матч Динамо – Днепр-1
Встречу обслужит Андрей Коваленко
Назначены официальные лица УАФ на матчи второго тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» будет принимать «Днепр-1».
Главным арбитром встречи будет 34-летний полтавчанин Андрей Коваленко. На линиях ему помогут одесситы Виталий Сухин и Александр Павлинов.
В последний раз Коваленко судил матч с участием «Динамо» 27 ноября прошлого года, когда киевляне одержали победу в кубковом поединке с «Мариуполем» на выезде со счетом 2:1. Кроме того, в прошлом сезоне он был главным арбитром поединка за Суперкубок против «Шахтера» (0:3).
«Динамо» – «Днепр-1»: судейские назначения
Главный арбитр – Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты – Виталий Сухин, Александр Павлинов (оба – Одесса)
4-й арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)
Наблюдатель арбитража – Виктор Швецов (Одесса)
Отметим, что на матче будет задействована система VAR.
Матч «Динамо» – «Днепр-1» состоится на «Арене Львов» в воскресенье, 28 августа. Начало встречи – 17:00.
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