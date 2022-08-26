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Лига конференций
26 августа 2022, 01:42 | Обновлено 26 августа 2022, 02:17
154
0

Соперники Днепра-1. Жеребьевка группового раунда ЛК. Текстовая трансляция

26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка основной стадии Лиги конференций

26 августа 2022, 01:42 | Обновлено 26 августа 2022, 02:17
154
0
Соперники Днепра-1. Жеребьевка группового раунда ЛК. Текстовая трансляция
УЕФА

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА-2022/23 пройдет 26 августа и начнется в 15:30 по Киеву.

В групповом раунде Лиги конференций Украину представит «Днепр-1» (четвертая корзина), который вылетел на стадии раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки за которой можно следить здесь.

На групповом этапе сыграют 32 команды

  • 22 победителя раунда плей-офф Лиги конференций
  • 10 команд, вылетевших в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА

Процедура жеребьевки

  • Все 32 клуба перед жеребьевкой поделят на четыре корзины, по восемь команд в каждой, в соответствии с рейтингом клубных коэффициентов на начало сезона и принципами Комитета УЕФА по клубным соревнованиям.
  • Команды разделят на восемь групп по четыре - в каждой группе будет по одному представителю каждой корзины.
  • Клубы из одной ассоциации не могут попасть в одну группу. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛК

Корзина 1: «Вильярреал», «Базель», «Славия» Прага, АЗ, «Гент», «Истанбул», «Партизан», «Вест Хэм».

Корзина 2: ЧФР, «Мольде», «Стяуа», «Фиорентина», «Кельн», «Хапоэль Беер-Шева», «Аполлон», «Слован».

Корзина 3: «Ницца», «Андерлехт», «Жальгирис», «Аустрия», «Хартс», «Шэмрок Роверс», «Сивасспор», «Вадуц».

Корзина 4: «Днепр-1», «Лех», «Словацко», «Силькеборг», «Юргорден», «Пюник», РФШ, «Балкани».

Что дальше?

  • Групповой этап пройдет с 8 сентября по 3 ноября, матчи будут играться в те же дни, что и поединки группового этапа Лиги Европы. Все матчи будут начинаться в 19:45 либо в 22:00 по Киеву.
  • Победители групп: выходят в 1/8 финала.
  • Обладатели вторых мест: сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы.

Ключевые даты

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября 2022 года
Тур 2: 15 сентября 2022 года
Тур 3: 6 октября 2022 года
Тур 4: 13 октября 2022 года
Тур 5: 27 октября 2022 года
Тур 6: 3 ноября 2022 года

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H
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Источник Sport.ua
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