Соперники для Динамо. Жеребьевка группового раунда ЛЕ. Текстовая трансляция
26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка основной стадии Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА-2022/23 состоится 26 августа в Стамбуле. Начало в 14:00 по Киеву.
В групповом раунде Лиги Европы Украину представит киевское «Динамо» (первая корзина), которое вылетело на стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки за которой можно следить здесь.
На групповом этапе сыграют 32 команды
- 12 команд начинают борьбу с группового этапа
- 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы
- 10 команд, перешедших из Лиги чемпионов по итогам раунда плей-офф (6) и третьего отборочного раунда (4)
Процедура жеребьевки
- 32 участника равномерно распределят по четырем корзинам посева согласно клубным коэффициентам перед началом сезона. Затем команды из четырех корзин сформируют восемь групп. В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины.
- В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.
Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ
Первая корзина: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Динамо» Киев, «Олимпиакос».
Вторая корзина: «Фейеноорд», ПСВ, «Ренн», «Монако», «Реал Сосьедад», «Карабах», «Мальме», «Лудогорец».
Третья корзина: «Шериф», «Бетис», «Мидтьюлланд», «Буде-Глимт», «Ференцварош», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Фенербахче».
Четвертая корзина: «Нант», ХИК, «Штурм», АЕК Ларнака, «Омония», «Цюрих», «Юнион», «Трабзонспор».
Что дальше?
- Победители групп: выходят в 1/8 финала.
- Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
- Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.
Ключевые даты
Групповой этап
Тур 1: 8 сентября
Тур 2: 15 сентября
Тур 3: 6 октября
Тур 4: 13 октября
Тур 5: 27 октября
Тур 6: 3 ноября
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Группа A
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Группа B
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Группа C
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Группа D
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Группа E
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Группа F
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Группа G
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Группа H
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