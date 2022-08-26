Соперники для Динамо. Жеребьевка группового раунда ЛЕ. Текстовая трансляция

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА-2022/23 состоится 26 августа в Стамбуле. Начало в 14:00 по Киеву.

В групповом раунде Лиги Европы Украину представит киевское «Динамо» (первая корзина), которое вылетело на стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки за которой можно следить здесь.

На групповом этапе сыграют 32 команды

12 команд начинают борьбу с группового этапа

10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы

10 команд, перешедших из Лиги чемпионов по итогам раунда плей-офф (6) и третьего отборочного раунда (4)

Процедура жеребьевки

32 участника равномерно распределят по четырем корзинам посева согласно клубным коэффициентам перед началом сезона. Затем команды из четырех корзин сформируют восемь групп. В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины.

В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ

Первая корзина: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Динамо» Киев, «Олимпиакос».

Вторая корзина: «Фейеноорд», ПСВ, «Ренн», «Монако», «Реал Сосьедад», «Карабах», «Мальме», «Лудогорец».

Третья корзина: «Шериф», «Бетис», «Мидтьюлланд», «Буде-Глимт», «Ференцварош», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Фенербахче».

Четвертая корзина: «Нант», ХИК, «Штурм», АЕК Ларнака, «Омония», «Цюрих», «Юнион», «Трабзонспор».

Что дальше?

Победители групп: выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Ключевые даты

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября

Тур 2: 15 сентября

Тур 3: 6 октября

Тур 4: 13 октября

Тур 5: 27 октября

Тур 6: 3 ноября