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Лига Европы
26 августа 2022, 01:25 | Обновлено 26 августа 2022, 02:16
486
0

Соперники для Динамо. Жеребьевка группового раунда ЛЕ. Текстовая трансляция

26 августа в Стамбуле состоится жеребьевка основной стадии Лиги Европы

26 августа 2022, 01:25 | Обновлено 26 августа 2022, 02:16
486
0
Соперники для Динамо. Жеребьевка группового раунда ЛЕ. Текстовая трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА-2022/23 состоится 26 августа в Стамбуле. Начало в 14:00 по Киеву.

В групповом раунде Лиги Европы Украину представит киевское «Динамо» (первая корзина), которое вылетело на стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки за которой можно следить здесь.

На групповом этапе сыграют 32 команды

  • 12 команд начинают борьбу с группового этапа
  • 10 победителей раунда плей-офф Лиги Европы
  • 10 команд, перешедших из Лиги чемпионов по итогам раунда плей-офф (6) и третьего отборочного раунда (4)

Процедура жеребьевки

  • 32 участника равномерно распределят по четырем корзинам посева согласно клубным коэффициентам перед началом сезона. Затем команды из четырех корзин сформируют восемь групп. В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины.
  • В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. О других ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой.

Составы корзин при жеребьевке группового раунда ЛЕ

Первая корзина: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Динамо» Киев, «Олимпиакос».

Вторая корзина: «Фейеноорд», ПСВ, «Ренн», «Монако», «Реал Сосьедад», «Карабах», «Мальме», «Лудогорец».

Третья корзина: «Шериф», «Бетис», «Мидтьюлланд», «Буде-Глимт», «Ференцварош», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Фенербахче».

Четвертая корзина: «Нант», ХИК, «Штурм», АЕК Ларнака, «Омония», «Цюрих», «Юнион», «Трабзонспор».

Что дальше?

  1. Победители групп: выходят в 1/8 финала.
  2. Обладатели вторых мест: выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
  3. Обладатели третьих мест: отправляются в Лигу конференций УЕФА и сыграют в стыковых матчах с восемью клубами, которые заняли вторые места на групповом этапе этого турнира.

Ключевые даты

Групповой этап

Тур 1: 8 сентября
Тур 2: 15 сентября
Тур 3: 6 октября
Тур 4: 13 октября
Тур 5: 27 октября
Тур 6: 3 ноября

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H
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Источник Sport.ua
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