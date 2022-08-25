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  4. ВИДЕО. Это разгром. Третий гол АЕКа Ларнаки в ворота Днепра-1
Лига Европы
25 августа 2022, 20:59 |
483
0

ВИДЕО. Это разгром. Третий гол АЕКа Ларнаки в ворота Днепра-1

Никос Энглезу установил окончательный счет

25 августа 2022, 20:59 |
483
0
ВИДЕО. Это разгром. Третий гол АЕКа Ларнаки в ворота Днепра-1
ФК АЕК Ларнака

На 78-й минуте защитник АЕКа из Ларнаки Никос Энглезу установил окончательный счет в матчей плей-офф квалификации Лиги Европы против «Днепра-1» - 3:0:

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Источник Sport.ua
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