Лига Европы25 августа 2022, 20:59 |
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ВИДЕО. Это разгром. Третий гол АЕКа Ларнаки в ворота Днепра-1
Никос Энглезу установил окончательный счет
25 августа 2022, 20:59 |
483
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На 78-й минуте защитник АЕКа из Ларнаки Никос Энглезу установил окончательный счет в матчей плей-офф квалификации Лиги Европы против «Днепра-1» - 3:0:
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