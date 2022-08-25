Лига Европы25 августа 2022, 20:19 |
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ВИДЕО. АЕК Ларнака забил второй гол в ворота Днепра-1
Шансы команды Александра Кучера становятся призрачными
25 августа 2022, 20:19 |
812
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На 45-й минуте форвард АЕКа из Ларнаки Рафа Лопес забил второй гол команды в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Днепра-1» - 2:0:
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