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  4. ВИДЕО. АЕК Ларнака забил второй гол в ворота Днепра-1
Лига Европы
25 августа 2022, 20:19 |
812
0

ВИДЕО. АЕК Ларнака забил второй гол в ворота Днепра-1

Шансы команды Александра Кучера становятся призрачными

25 августа 2022, 20:19 |
812
0
ВИДЕО. АЕК Ларнака забил второй гол в ворота Днепра-1
ФК АЕК Ларнака

На 45-й минуте форвард АЕКа из Ларнаки Рафа Лопес забил второй гол команды в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Днепра-1» - 2:0:

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Источник Sport.ua
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