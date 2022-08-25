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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 19:45 | Обновлено 25 августа 2022, 19:46
301
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Видел настоящие обстрелы. Поэтому мне не так страшно»

Тренер рассказал о футболе во время войны

25 августа 2022, 19:45 | Обновлено 25 августа 2022, 19:46
301
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Видел настоящие обстрелы. Поэтому мне не так страшно»
ФК Кривбасс

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о том, как футбол в Украине продолжает жить, несмотря на войну против россии.

Тренер после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину из Молдовы и пошел на фронт.

- Наверное, это первый случай в истории государства, когда чемпионат по футболу проводится в разгар войны. Но я собственными глазами видел настоящие обстрелы, может быть поэтому я держусь, мне не так страшно. Конечно, у меня есть некоторые опасения по поводу проведения матчей сейчас, как и у любого разумного человека.

Чемпионат Украины должен проводиться исключительно здесь, на нашей земле, в родной Украине. У нас просто нет другого выбора ни с нравственной точки зрения, ни по спортивным принципам. Для наших солдат, наших воинов очень важно, чтобы мы это делали. Мой выбор, когда я ушел на фронт? Думаю, каждый мужчина поступил бы так.

Что касается помощи Константина Караманица нашим ВСУ, то президенты других клубов много говорят о своей помощи, но он очень всем помогает без лишних слов, не афишируя это. «Кривбасс» – по-настоящему патриотический, настоящий украинский клуб», – сказал Вернидуб в интервью The Guardian.

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Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война Юрий Вернидуб
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Источник ФК Кривбасс
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