Лига Европы25 августа 2022, 19:46 |
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ВИДЕО. АЕК Ларнака открыл счет в ответном матче с Днепром-1
Задача для украинского клуба усложняется
25 августа 2022, 19:46 |
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На 21-й минуте форвард АЕКа из Ларнаки Адам Дюрчо открыл счет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Днепра-1» - 1:0. По сумме двух матчей счет теперь 3:1 в пользу кипрского клуба.
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