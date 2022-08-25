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  4. ВИДЕО. АЕК Ларнака открыл счет в ответном матче с Днепром-1
Лига Европы
25 августа 2022, 19:46 |
264
0

ВИДЕО. АЕК Ларнака открыл счет в ответном матче с Днепром-1

Задача для украинского клуба усложняется

25 августа 2022, 19:46 |
264
0
ВИДЕО. АЕК Ларнака открыл счет в ответном матче с Днепром-1
ФК АЕК Ларнака

На 21-й минуте форвард АЕКа из Ларнаки Адам Дюрчо открыл счет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Днепра-1» - 1:0. По сумме двух матчей счет теперь 3:1 в пользу кипрского клуба.

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Источник Sport.ua
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