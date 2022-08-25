ВИДЕО. АЕК Ларнака открыл счет в ответном матче с Днепром-1

На 21-й минуте форвард АЕКа из Ларнаки Адам Дюрчо открыл счет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы против «Днепра-1» - 1:0. По сумме двух матчей счет теперь 3:1 в пользу кипрского клуба.