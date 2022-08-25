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Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 19:12 | Обновлено 25 августа 2022, 19:13
1734
0

Степаненко рассказал, с кем бы хотел сыграть в Лиге чемпионов

Хавбек рассчитывает встретиться с «Ливерпулем»

25 августа 2022, 19:12 | Обновлено 25 августа 2022, 19:13
1734
0
Степаненко рассказал, с кем бы хотел сыграть в Лиге чемпионов
ФК Шахтер

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко перед жеребьевкой Лиги чемпионов рассказал о том, с кем хотел бы и не хотел бы сыграть в групповом этапе.

«Хотел бы сыграть с «Ливерпулем». Мы с ними еще не играли, у них один из лучших стадионов в мире. Это моя мечта сыграть против «Ливерпуля».

«Кого бы ни хотел в соперники? Наверное, «Манчестер Сити». Мы с ними уже много матчей сыграли», – сказал Степаненко.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко Лига чемпионов Манчестер Сити Ливерпуль
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Источник Sport.ua
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