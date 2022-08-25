Степаненко рассказал, с кем бы хотел сыграть в Лиге чемпионов

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко перед жеребьевкой Лиги чемпионов рассказал о том, с кем хотел бы и не хотел бы сыграть в групповом этапе.

«Хотел бы сыграть с «Ливерпулем». Мы с ними еще не играли, у них один из лучших стадионов в мире. Это моя мечта сыграть против «Ливерпуля».

«Кого бы ни хотел в соперники? Наверное, «Манчестер Сити». Мы с ними уже много матчей сыграли», – сказал Степаненко.