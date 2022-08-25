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Лига чемпионов
25 августа 2022, 19:10 | Обновлено 25 августа 2022, 19:13
1072
2

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотел бы, чтобы нам попался Реал»

Тренер «Шахтера» - о жеребьевке Лиги чемпионов

25 августа 2022, 19:10 | Обновлено 25 августа 2022, 19:13
1072
2
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотел бы, чтобы нам попался Реал»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

«С «ПСЖ» очень тяжело будет любому клубу. С ними бы не хотел играть точно. Хотел бы, наверное, чтобы «Реал» нам попался. Я пять лет провел в Мадриде, хотелось бы вернуться туда.

Для нас будет большой вызов, потому что мы будем играть три матча в неделю. Нам нужно будет проводить ротацию и иметь хорошую логистику».

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
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DK02
Це називається хід конями. Шоб потім говорити, "ну а шо, ну реал же ж", а програють вони в будь якому випадку.
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-1
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