Лига чемпионов25 августа 2022, 19:10 | Обновлено 25 августа 2022, 19:13
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотел бы, чтобы нам попался Реал»
Тренер «Шахтера» - о жеребьевке Лиги чемпионов
25 августа 2022, 19:10 | Обновлено 25 августа 2022, 19:13
1072
2
Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
«С «ПСЖ» очень тяжело будет любому клубу. С ними бы не хотел играть точно. Хотел бы, наверное, чтобы «Реал» нам попался. Я пять лет провел в Мадриде, хотелось бы вернуться туда.
Для нас будет большой вызов, потому что мы будем играть три матча в неделю. Нам нужно будет проводить ротацию и иметь хорошую логистику».
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Комментарии 2
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хотів - маєш )
Це називається хід конями. Шоб потім говорити, "ну а шо, ну реал же ж", а програють вони в будь якому випадку.
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