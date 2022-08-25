Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Хотел бы, чтобы нам попался Реал»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:

«С «ПСЖ» очень тяжело будет любому клубу. С ними бы не хотел играть точно. Хотел бы, наверное, чтобы «Реал» нам попался. Я пять лет провел в Мадриде, хотелось бы вернуться туда.

Для нас будет большой вызов, потому что мы будем играть три матча в неделю. Нам нужно будет проводить ротацию и иметь хорошую логистику».