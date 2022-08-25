Украина. Премьер лига25 августа 2022, 18:45 |
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Возвращение Зубкова. Шахтер в полном составе готовится к матчам УПЛ
Подготовка ко 2-му туру чемпионата
25 августа 2022, 18:45 |
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«Шахтер» продолжает тренироваться в Киеве, а к работе в общей группе присоединился новичок Александр Зубков. Вингер вернулся в «Шахтер» в начале августа.
Теперь команда в полном составе готовится к матчу 2-го тура УПЛ против «Кривбасса». Встреча состоится 28 августа.
В 1-м туре команда Игора Йовичевича сыграла 0:0 с «Металлистом 1925».
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