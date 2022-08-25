Возвращение Зубкова. Шахтер в полном составе готовится к матчам УПЛ

«Шахтер» продолжает тренироваться в Киеве, а к работе в общей группе присоединился новичок Александр Зубков. Вингер вернулся в «Шахтер» в начале августа.

Теперь команда в полном составе готовится к матчу 2-го тура УПЛ против «Кривбасса». Встреча состоится 28 августа.

В 1-м туре команда Игора Йовичевича сыграла 0:0 с «Металлистом 1925».