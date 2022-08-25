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  4. Возвращение Зубкова. Шахтер в полном составе готовится к матчам УПЛ
Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 18:45 |
393
0

Возвращение Зубкова. Шахтер в полном составе готовится к матчам УПЛ

Подготовка ко 2-му туру чемпионата

25 августа 2022, 18:45 |
393
0
Возвращение Зубкова. Шахтер в полном составе готовится к матчам УПЛ
ФК Шахтер

«Шахтер» продолжает тренироваться в Киеве, а к работе в общей группе присоединился новичок Александр Зубков. Вингер вернулся в «Шахтер» в начале августа.

Теперь команда в полном составе готовится к матчу 2-го тура УПЛ против «Кривбасса». Встреча состоится 28 августа.

В 1-м туре команда Игора Йовичевича сыграла 0:0 с «Металлистом 1925».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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