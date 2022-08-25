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Чемпионат Франции
ПСЖ
28.08.2022 21:45 - : -
Монако
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Франция
25 августа 2022, 18:36 | Обновлено 25 августа 2022, 19:11
39
0

ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Самый ожидаемый матч 4-го тура Лиги 1

25 августа 2022, 18:36 | Обновлено 25 августа 2022, 19:11
39
0
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
ФК ПСЖ

В воскресенье, 28 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором ПСЖ на домашнем стадионе «Парк де Пренс» примет «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

ПСЖ

 

Парижане по итогам прошлого сезона 10-й раз в истории стали чемпионами Франции. Причем сделали они это более чем уверенно, опередив «Марсель», завоевавший серебряные медали, на 15 очков. Однако это не помогло Маурисио Почеттино избежать увольнения с поста главного тренера.

Причиной изменений на тренерском мостике стало очередное фиаско в Лиге чемпионов. В предыдущей еврокубковой кампании ПСЖ прекратил борьбу уже на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» (1:0, 1:3). Новым наставником парижан стал Кристоф Гальтье, под руководством которого команда выиграла в трех стартовых турах нового чемпионата.

Монако

 

«Монегаски» являются действующими бронзовыми призерами Лиги 1. За 38 туров минувшего сезона они набрали 69 очков, отстав от вышеупомянутого «Марселя» на каких-то два балла. Цена этих двух очков – путевка в квалификацию Лиги чемпионов вместо группового раунда турнира. И отборочный барьер преодолеть «Монако» не смог.

В третьем квалифайне команда Филиппа Клемана уступила нидерландскому ПСВ (1:1, 2:3) и продолжит еврокубковый вояж во втором по силе еврокубковом турнире – Лиге Европы. А в новом сезоне Лиги 1 «Монако» набрал 4 очка и располагается с ними на 11-й позиции. Впрочем, сезон только начался и времени, чтобы улучшить ситуацию, пока еще достаточно.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что ПСЖ в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.20 по линии Parimatch.

28 августа, воскресенье

ПСЖ – «Монако»
Париж. Стадион «Парк де Пренс». 21:45
Прямая трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец Sport.ua
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