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Лига Европы
25 августа 2022, 17:39 |
1225
1

Попробуют сделать камбэк. Состав Днепра-1 на матч квалификации Лиги Европы

Довбик выйдет в основе

25 августа 2022, 17:39 |
1225
1
Попробуют сделать камбэк. Состав Днепра-1 на матч квалификации Лиги Европы
ФК Днепр-1

Наставник Александр Кучер определил состав «Днепра-1» на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕК Ларнака. Встреча начнется в 19:00.

Первый матч украинская команда проиграла 1:2.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло, Бабенко, Бланко, Гуцуляк, Пихаленок, Танчик, Довбик

В запасе: Рыбак, Юрчук, Кононов, Рубчинский, Когут, Назаренко, Громов

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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veter
Где они  того Вааааа лефа (что бы не перепутать) откопали в Бразилии? Неужели в Украине нет вратарей? Смотри не перепутай, Ваааа леф!
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