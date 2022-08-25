Лига Европы25 августа 2022, 17:39 |
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Попробуют сделать камбэк. Состав Днепра-1 на матч квалификации Лиги Европы
Довбик выйдет в основе
25 августа 2022, 17:39 |
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Наставник Александр Кучер определил состав «Днепра-1» на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против АЕК Ларнака. Встреча начнется в 19:00.
Первый матч украинская команда проиграла 1:2.
Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло, Бабенко, Бланко, Гуцуляк, Пихаленок, Танчик, Довбик
В запасе: Рыбак, Юрчук, Кононов, Рубчинский, Когут, Назаренко, Громов
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Комментарии 1
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Где они того Вааааа лефа (что бы не перепутать) откопали в Бразилии? Неужели в Украине нет вратарей? Смотри не перепутай, Ваааа леф!
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