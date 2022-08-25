Невероятные цифры. Клубы АПЛ установили новый рекорд трансферного окна

По информации известной компании Deloitte, АПЛ нынешним летом установила новый рекорд по общей трансферной сумме на новых игроков.

Английские клубы элиты уже потратили 1,5 миллиарда фунтов на 135 новичков, хотя до завершения трансферного окна еще целая неделя.

Клубы АПЛ превзошли рекордные цифры лета 2017 года, когда на новых футболистов потратили 1,4 миллиарда фунтов.

Самым дорогостоящим новичком пока что остается Дарвин Нуньес, за которого «Ливерпуль» отдал 85,5 миллиона фунтов.

Кроме того, в число самых дорогих вошли трансферы Каземиро (70 млн), Ришарлисона (60 млн), Марка Кукурельи (60 млн) Эрлинга Холанда (52 млн) и Рахима Стерлинга (50 млн).