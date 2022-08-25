ВИДЕО. Джоковича не будет в США, Шепелева ждут в Европе, ставим на Днепр-1

1. Новак Джокович не сыграет на US Open

2. Снегирь впервые в карьере вышла в полуфинал квалификации US Open

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4. Прогноз на матч АЭК Ларнака – Днепр-1

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