Нидерланды25 августа 2022, 16:26 | Обновлено 25 августа 2022, 16:48
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ВИДЕО. Джоковича не будет в США, Шепелева ждут в Европе, ставим на Днепр-1
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
25 августа 2022, 16:26 | Обновлено 25 августа 2022, 16:48
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1. Новак Джокович не сыграет на US Open
2. Снегирь впервые в карьере вышла в полуфинал квалификации US Open
3. Шепелев может продолжить карьеру в Эредивизе
4. Прогноз на матч АЭК Ларнака – Днепр-1
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