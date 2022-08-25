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  4. ВИДЕО. Джоковича не будет в США, Шепелева ждут в Европе, ставим на Днепр-1
Нидерланды
25 августа 2022, 16:26 | Обновлено 25 августа 2022, 16:48
169
0

ВИДЕО. Джоковича не будет в США, Шепелева ждут в Европе, ставим на Днепр-1

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

25 августа 2022, 16:26 | Обновлено 25 августа 2022, 16:48
169
0
ВИДЕО. Джоковича не будет в США, Шепелева ждут в Европе, ставим на Днепр-1
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Новак Джокович не сыграет на US Open
2. Снегирь впервые в карьере вышла в полуфинал квалификации US Open
3. Шепелев может продолжить карьеру в Эредивизе
4. Прогноз на матч АЭК Ларнака – Днепр-1

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Источник Sport.ua
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