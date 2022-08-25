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  4. Экс-тренер Шахтера: «В Украине футбол – это большая вечеринка»
Украина. Премьер лига
25 августа 2022, 16:11 |
979
0

Экс-тренер Шахтера: «В Украине футбол – это большая вечеринка»

Мигель Кардосо считает, что украинцы демонстрируют силу и сплоченность нации

25 августа 2022, 16:11 |
979
0
Экс-тренер Шахтера: «В Украине футбол – это большая вечеринка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Кардосо

Бывший ассистент Паулу Фонсеки в донецком «Шахтере» Мигель Кардосо, до этого также работавший наставником молодежной команды «горняков», поделился своими мыслями относительно старта нового футбольного сезона в Украине.

«Из того, что я знаю о стране, я не сомневаюсь, что возобновление чемпионата порадует людей, которые живут этим видом спорта с большой интенсивностью, но, прежде всего, демонстрируют свою стойкость перед лицом жестокой войны. Это будет демонстрация украинцами силы и сплоченности нации».

«В Украине футбол тоже большая вечеринка, с гораздо более здоровым соперничеством между клубами, чем в других странах. Поэтому это мера с большим символизмом для населения, позволяющая думать о других вещах, а не об экономических и социальных проблемах, которые война принесла стране».

«Команды с более опытными игроками смогут добиться такого уровня зрелости, который, учитывая нынешний контекст страны и инфраструктуру, может принести больше паритета в чемпионате. Меня интересует, например, игра «Зари» и полтавской «Ворсклы», хотя уровень качества у киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» всегда выше».

«Я помню, что с 2014 года, с кризисом, который пережила страна, детско-юношеский футбол сильно стимулировался, и основная команда от этого много выиграла. Не знаю, сохранятся ли сейчас, учитывая текущую ситуацию, инвестиции в тренировки, как раньше, и есть ли условия для проведения юношеских чемпионатов. Это может повлиять на следующее поколение украинских футболистов», - отметил Кардосо.

Напомним, Кардосо покинул «Шахтер» в 2017 году, приняв португальский «Риу Аве». После этого коуч поработал с «Нантом», «Сельтой» и АЕКом, а с января по май 2021 года вновь вернулся в «Риу Аве», но после увольнения оттуда пребывает без работы.

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Источник Rádio Renascença
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