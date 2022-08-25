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Лига чемпионов
25 августа 2022, 15:12 | Обновлено 25 августа 2022, 15:25
1471
3

Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера

Sport.ua предвосхищает итоги жеребьевки группового этапа чемпионской Лиги для «горняков»

25 августа 2022, 15:12 | Обновлено 25 августа 2022, 15:25
1471
3
Плохой, нормальный, хороший: три варианта жребия ЛЧ для Шахтера
ФК Шахтер

Cегодня в турецком Стамбуле состоится долгожданная жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Среди избранных оказалась и лучшая на момент приостановления чемпионата Украины наша команда – «Шахтер». Всем нам, безусловно, очень бы хотелось, чтобы «горняки» выступили не только достойно в лучшем клубном турнире мира, но и сумели обеспечить себе (и всем нам) еврокубковую весну.

Безусловно, сделать сие будет непросто. Особенно, если жребий не будет благосклонным к дончанам. Sport.ua, предвосхищая события, выбрал для подопечных Йовичевича не только неблагосклонный вариант, но и те, что попроще.

Начнем, все же, с плохого. Но вначале – о диспозиции «Шахтера». Наша команда попала в третью корзину посева, стало быть, априори не сыграет против «себя подобных»: «Интера», «Боруссии» (Д) и еще пяти очень хороших команд. Соперники для «горняков» будут определяться из первого, второго и четвертого «лукошка».

Итак, наши варианты.

Плохой:

В первой корзине почти все – выше уровнем нынешнего «Шахтера». Но дальше всех (то есть выше), видится, «Реал». Чемпион Испании, действующий победитель ЛЧ. Его силу «Шахтер» ощутил сполна в минувшем розыгрыше турнира, без шансов уступив команде Анчелотти.

Вторая корзина – час от часу не легче. Если выпадет «Ливерпуль», это уже группа «смерти».

Четвертая корзина – попроще. Но лишь на первый взгляд, потому что сейчас для наших команд абсолютно все соперники тяжелые. Возьмем французский «Марсель».

Итого: «Реал», «Ливерпуль», «Шахтер», «Марсель».

Нормальный:

Пускай с первой восьмерки в данном случае выпадет «Порту». Эта команда сильнее нашей, но не на уровне пропасти. Можно потягаться.

Во второй корзине отыщем «Ювентус». Не фонтан явно, да и против итальянских клубов наши играют через пень колоду, но почти все остальные еще сильнее.

С четвертой корзины пускай достанется чешская «Виктория». Не так давно «горняки» пересекались с этим коллективом, и воспоминания не самые лучшие, но коллектив из Плзеня – примерно одного поля ягода с «Шахтером».

Итого: «Порту», «Ювентус», «Шахтер», «Виктория».

Хороший:

Будем уповать на удачу. Она бы нам очень пригодилась.

В первой восьмерке клубов есть явные гегемоны, и есть не такие явные. «Аякс» - не «Реал». И не «Ливер». И хотя в недавнем «товарняке» амстердамцы переиграли дончан, верим, что в случае попадания в одну группу все будет иначе.

Во второй корзине отыскать более чем приемлемый вариант тоже очень сложно. Пускай будет «Лейпциг»: с точки зрения континентального опыта и «исторической памяти» команда куда менее выдающаяся, если сравнивать с нашей.

И с последней когорты пусть выпадет «Маккаби». Соперник серьезный, но «Шахтер» должен с ним справиться.

Итого: «Аякс», «Лейпциг», «Шахтер», «Маккаби».

А кого в соперники «Шахтеру» хотели бы вы?

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Gorok
для шлактера любая команда это 3,14здец! Хочу рекорды 10:0, поэтому за Реал Ливерпуль Порту Юве
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+2
kadaad .
Совершенно бессмысленный обзор, любой вариант полная попа.
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0
Dreifus
Смотря на что рассчитываем.
Если на 3е место, то лучше пусть первые 2 команды будут максимально сильными, что б 4я команда с ними не набрала очков.
Ну а 4ю послабее.
Т.е. Маккаби, Реал, Ливер мне видится даже лучше, чем Маккаби, Лейпциг, Реал.
Потому что во втором случае Маккаби может забрать очки у Лейпцига надурняк и создаст проблемы с выходом в весну. Как играет Шахтер с немцами в последнее время - мы все знаем.
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0
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