Дарья Снигур – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации US Open
25 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата США.
Во втором круге отбора украинка сразится против Янины Викмайер из Бельгии (№526 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №13. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница матча сразится против Ван Цян (№103 WTA) или Нао Хибино (№200 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
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