Дарья Снигур – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата США.

Во втором круге отбора украинка сразится против Янины Викмайер из Бельгии (№526 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №13. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против Ван Цян (№103 WTA) или Нао Хибино (№200 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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