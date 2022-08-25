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US Open
25 августа 2022, 15:11 |
53
0

Дарья Снигур – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации US Open

25 августа 2022, 15:11 |
53
0
Дарья Снигур – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

25 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) продолжит борьбу в квалификации Открытого чемпионата США.

Во втором круге отбора украинка сразится против Янины Викмайер из Бельгии (№526 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №13. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против Ван Цян (№103 WTA) или Нао Хибино (№200 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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Янина Викмайер Дарья Снигур смотреть онлайн US Open 2022
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Источник Sport.ua
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