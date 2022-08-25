Марта Костюк – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Гранби
25 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№72 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Канаде.
В 1/4 финала украинка сразится против канадки Ребекки Марино (№112 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Ван Сиюй – Сэвилл. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Ван Сиюй (№75 WTA) или Дарья Сэвилл (№73 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
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