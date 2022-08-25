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  4. Марта Костюк – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 августа 2022, 14:31 |
294
0

Марта Костюк – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Гранби

25 августа 2022, 14:31 |
294
0
Марта Костюк – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

25 августа украинская теннисистка Марта Костюк (№72 WTA) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 250 в Канаде.

В 1/4 финала украинка сразится против канадки Ребекки Марино (№112 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Ван Сиюй – Сэвилл. Ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Ван Сиюй (№75 WTA) или Дарья Сэвилл (№73 WTA).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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Источник Sport.ua
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