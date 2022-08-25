Орлов и Кравченко вышли в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Польше

В 1/8 финала грунтового турнира серии ITF M25 в Познани (Польша) сыграли матчи сразу 3 украинца. Владислав Орлов (АТР 508) и Георгий Кравченко (АТР 400) прошли в четвертьфинал фьючерса, а Александр Брайнин (АТР 1061) проиграл в двух сетах.

К сожалению, Александр Брайнин завершил свое выступление на этом турнире. В двух сетах он проиграл Патрику Риклу (Чехия, ATP 978) за 2 часа со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Георгий Кравченко в двух сетах справился с поляком Матеушем Терчински (АТР 1567) за 1 час и 41 минуту. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу украинца. Далее второй сеяный турнира сыграет с Олафом Печковски (Польша).

Владислав Орлов также играл с представителем Польши и также обыграл своего оппонента в двух сетах. Владислав выиграл у Миколая Лиса за 1 час и 31 минуту со счетом 7:5, 6:0. В четвертьфинале Владислав сыграет с обидчиком Брайнина – Патриком Риклом.