Крутых пробился в 1/4 финала на челленджере в Праге

Украинский теннисист Алексей Крутых добыл еще одну победу в рамках грунтового челленджера в Чехии.

Во втором круге украинец, который посеян под вторым номером, одолел чеха Петра Ноузу.

Прага. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) – Петр Ноуза (Чехия) – 6:3, 6:4

Следующим соперником Крутых станет победитель матча Николас Морено Де Альборан (США) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия).