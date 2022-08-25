ATP25 августа 2022, 14:11 |
114
0
Крутых пробился в 1/4 финала на челленджере в Праге
Алексей переиграл соперника из Чехии
25 августа 2022, 14:11 |
114
0
Украинский теннисист Алексей Крутых добыл еще одну победу в рамках грунтового челленджера в Чехии.
Во втором круге украинец, который посеян под вторым номером, одолел чеха Петра Ноузу.
Прага. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Петр Ноуза (Чехия) – 6:3, 6:4
Следующим соперником Крутых станет победитель матча Николас Морено Де Альборан (США) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 24 августа 2022, 21:17 2
Украинская теннисистка – о активных действиях наших спортсменок
Бокс | 24 августа 2022, 20:30 0
Фрэнк Уоррен шокирован действиями команды британца
Футбол | 25.08.2022, 01:59
Футбол | 25.08.2022, 11:30
Баскетбол | 25.08.2022, 11:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
23.08.2022, 11:38 2
23.08.2022, 09:16
24.08.2022, 00:23 4
24.08.2022, 17:06 6
24.08.2022, 22:21 21
23.08.2022, 14:20 26
24.08.2022, 17:46 8