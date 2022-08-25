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  4. Крутых пробился в 1/4 финала на челленджере в Праге
ATP
25 августа 2022, 14:11 |
114
0

Крутых пробился в 1/4 финала на челленджере в Праге

Алексей переиграл соперника из Чехии

25 августа 2022, 14:11 |
114
0
Крутых пробился в 1/4 финала на челленджере в Праге
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых добыл еще одну победу в рамках грунтового челленджера в Чехии.

Во втором круге украинец, который посеян под вторым номером, одолел чеха Петра Ноузу.

Прага. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Петр Ноуза (Чехия) – 6:3, 6:4

Следующим соперником Крутых станет победитель матча Николас Морено Де Альборан (США) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия).

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Алексей Крутых ATP Прага Петр Ноуза
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Источник Sport.ua
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