Англия25 августа 2022, 14:04 |
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ВИДЕО. Эрлинг ХОЛАНД: «Я вообще не сплю после матчей»
Игрок «Манчестер Сити» – о своем отношении к работе
25 августа 2022, 14:04 |
138
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В этом ролике новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, расскажет о своем отношении к голам, промахам и ассистам.
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