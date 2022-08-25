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  4. ВИДЕО. Эрлинг ХОЛАНД: «Я вообще не сплю после матчей»
Англия
25 августа 2022, 14:04 |
138
0

ВИДЕО. Эрлинг ХОЛАНД: «Я вообще не сплю после матчей»

Игрок «Манчестер Сити» – о своем отношении к работе

25 августа 2022, 14:04 |
138
0
ВИДЕО. Эрлинг ХОЛАНД: «Я вообще не сплю после матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В этом ролике новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, расскажет о своем отношении к голам, промахам и ассистам. 

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