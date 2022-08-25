СЕНЬКИВ: «Козловский кричал Демьяненко: «Почему ваш Павелко вые********?»

Украинский журналист Андрей Сенькив рассказал, что ФК «Рух» аннулировал его аккредитацию на сезон 2022/23.

«Я все понимаю, но все равно смешно. Я же не подслушивал Козловского – он сам хотел, чтобы его слышали в вип-ложе «Украины», а потом сам пришел с кентами бухать в укрытие.

Кстати, еще кричал Анатолию Демьяненко: «Почему ваш Павелко там вые********». Но виноват я, окей.

Умываю руки. На матчи «Руха» больше не пойду (не очень-то и планировал). И так дерьма с непривычки много наелся. Сидеть в одном помещении с царьком, которому все заглядывают в рот – такое себе удовольствие», – написал Сенькив.