СЕНЬКИВ: «Козловский кричал Демьяненко: «Почему ваш Павелко вые********?»
Украинский журналист – о продолжении скандалов в первом туре чемпионата
Украинский журналист Андрей Сенькив рассказал, что ФК «Рух» аннулировал его аккредитацию на сезон 2022/23.
«Я все понимаю, но все равно смешно. Я же не подслушивал Козловского – он сам хотел, чтобы его слышали в вип-ложе «Украины», а потом сам пришел с кентами бухать в укрытие.
Кстати, еще кричал Анатолию Демьяненко: «Почему ваш Павелко там вые********». Но виноват я, окей.
Умываю руки. На матчи «Руха» больше не пойду (не очень-то и планировал). И так дерьма с непривычки много наелся. Сидеть в одном помещении с царьком, которому все заглядывают в рот – такое себе удовольствие», – написал Сенькив.
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