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  4. Костюк в борьбе за титул. Известны все участницы 1/4 на турнире в Гранби
WTA
25 августа 2022, 13:12 |
210
0

Костюк в борьбе за титул. Известны все участницы 1/4 на турнире в Гранби

Марта сыграет первый четвертьфинал в сезоне

25 августа 2022, 13:12 |
210
0
Костюк в борьбе за титул. Известны все участницы 1/4 на турнире в Гранби
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялись матчи второго круга в рамках хардового турнира WTA 250 в Канаде.

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в сезоне пробилась в четвертьфинал турнира WTA.

Гранби. Второй круг

Верхняя часть сетки

Дарья Касаткина [1] –  Магдалена Фрех – 6:3, 6:2
 Нурия Паррисас-Диас [5] –  Хэрриет Дарт – 6:2, 6:4

 Татьяна Мария –  Анна Бондар [4] – 6:3, 6:2
 Диан Парри –  Тереза Мартинцова [8] – 6:3, 7:6(1)

Нижняя часть сетки

 Марта Костюк [10] –  Марина Стакушич [Q] – 6:7(3), 6:4, 6:1
 Ребекка Марино –  Жасмин Паолини [3] – 4:6, 6:1, 6:2

 Ван Сиюй –  Каденс Брей [Q] – 7:6(4), 6:1
 Дарья Сэвилл [9] –  Кэтрин Себов [WC] – 6:1, 6:0

Гранби. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Дарья Касаткина [1] –  Нурия Паррисас-Диас [5]
 Татьяна Мария –  Диан Парри

Нижняя часть сетки

 Марта Костюк [10] –  Ребекка Марино
 Ван Сиюй –  Дарья Сэвилл [9]

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Источник Sport.ua
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