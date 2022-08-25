Костюк в борьбе за титул. Известны все участницы 1/4 на турнире в Гранби
Марта сыграет первый четвертьфинал в сезоне
Состоялись матчи второго круга в рамках хардового турнира WTA 250 в Канаде.
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в сезоне пробилась в четвертьфинал турнира WTA.
Гранби. Второй круг
Верхняя часть сетки
Дарья Касаткина [1] – Магдалена Фрех – 6:3, 6:2
Нурия Паррисас-Диас [5] – Хэрриет Дарт – 6:2, 6:4
Татьяна Мария – Анна Бондар [4] – 6:3, 6:2
Диан Парри – Тереза Мартинцова [8] – 6:3, 7:6(1)
Нижняя часть сетки
Марта Костюк [10] – Марина Стакушич [Q] – 6:7(3), 6:4, 6:1
Ребекка Марино – Жасмин Паолини [3] – 4:6, 6:1, 6:2
Ван Сиюй – Каденс Брей [Q] – 7:6(4), 6:1
Дарья Сэвилл [9] – Кэтрин Себов [WC] – 6:1, 6:0
Гранби. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Дарья Касаткина [1] – Нурия Паррисас-Диас [5]
Татьяна Мария – Диан Парри
Нижняя часть сетки
Марта Костюк [10] – Ребекка Марино
Ван Сиюй – Дарья Сэвилл [9]
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