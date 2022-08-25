Чемпионат мира25 августа 2022, 12:37 | Обновлено 25 августа 2022, 12:39
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Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в первой тридцатке
Особых изменений в этой редакции не случилось
25 августа 2022, 12:37 | Обновлено 25 августа 2022, 12:39
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ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных. В нем Украина по-прежнему занимает 27-е место.
Сине-желтые имеют 1542,79 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.
Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия - 45-е (0), Ирландия - 47-е (0), Армения - 92-е (0).
Полный рейтинг здесь.
Топ-10 рейтинга ФИФА
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Комментарии 1
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якийсь дивний, якщо не сказати "дикий", рейтинг - в першій десятці взагалі відсутня Німеччина, зате є Аргентина, яка вже богзнаколи вигравала якийсь титул
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