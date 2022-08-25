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Чемпионат мира
25 августа 2022, 12:37 | Обновлено 25 августа 2022, 12:39
1016
1

Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в первой тридцатке

Особых изменений в этой редакции не случилось

25 августа 2022, 12:37 | Обновлено 25 августа 2022, 12:39
1016
1
Рейтинг ФИФА. Украина сохранила место в первой тридцатке
УАФ

ФИФА опубликовала очередной рейтинг сборных. В нем Украина по-прежнему занимает 27-е место.

Сине-желтые имеют 1542,79 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.

Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия - 45-е (0), Ирландия - 47-е (0), Армения - 92-е (0).

Полный рейтинг здесь.

Топ-10 рейтинга ФИФА 
 

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Источник ФИФА
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Комментарии 1
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nick07
якийсь дивний, якщо не сказати "дикий", рейтинг - в першій десятці взагалі відсутня Німеччина, зате є Аргентина, яка вже богзнаколи вигравала якийсь титул 
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