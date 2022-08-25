Лига Европы25 августа 2022, 11:19 | Обновлено 25 августа 2022, 12:00
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ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют АЕК и Днепр-1
Днепряне сыграют в темно-синем комплекте
25 августа 2022, 11:19 | Обновлено 25 августа 2022, 12:00
477
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В четверг, 25 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1».
Днепряне сыграют в темно-синем комплекте формы, вратарь будет играть в белых футболке и шортах. В то же время кипрская команда сыграет в желто-зеленых цветах, у вратаря голубой комплект.
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Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Первая встреча завершилась победой АЕКа со счетом 2:1.
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