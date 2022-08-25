ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграют АЕК и Днепр-1

В четверг, 25 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги Европы, в котором встретятся АЕК Ларнака и «Днепр-1».

Днепряне сыграют в темно-синем комплекте формы, вратарь будет играть в белых футболке и шортах. В то же время кипрская команда сыграет в желто-зеленых цветах, у вратаря голубой комплект.

Все самые яркие моменты матча АЕК Ларнака – «Днепр-1» доступны в режиме Live в нашем Telegram

Поединок пройдет в Ларнаке на стадионе «АЕК Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Первая встреча завершилась победой АЕКа со счетом 2:1.