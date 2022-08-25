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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новак Джокович не сыграет на US Open
ATP
25 августа 2022, 10:42 | Обновлено 25 августа 2022, 11:04
944
4

ОФИЦИАЛЬНО. Новак Джокович не сыграет на US Open

Но и так все было понятно уже давно

25 августа 2022, 10:42 | Обновлено 25 августа 2022, 11:04
944
4
ОФИЦИАЛЬНО. Новак Джокович не сыграет на US Open
Instagram. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) не сыграет на Открытом чемпионате США. 

3-х кратный победитель US Open не сможет принять участие в розыгрыше трофея в этом году, так как у него нет вакцинации от COVID-19, что полностью противоречит политике США. 

Ранее был шанс, что при новом обновлении правил международных поездок центром по контролю и профилактике заболеваний США у Новака появится хоть малейшая возможность постараться сыграть на турнире, но все осталось без изменений.

Отметим, что на двух турнирах Grand Slam в этом году Джокович сыграл (Ролан Гаррос и Уимблдон), а в Австралию и США его не впустили. 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Владислав Антонов
Дивно, більшість країн зняли ковідні обмеження, або дозволили в'їзд з тестом. А про карантин уже ніхто не згадує. Що заважає Джоковичу щодня здавати експрес-тести і не паритись щодо обмежень?
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0
Владимир Коновалец
США все робить правильно. Є закон і його треба виконувати. Джокович плює на закони інших країн, адже є в кого вчитися - Сербія, це маленький шматочок рашки. Тому хай сидить дома і спостерігає за турніром по телебаченню. А по Ковіду можу сказати таке - меньше його не стало, лікарні як були заповнені так  і продовжують  приймати хворих. Не зважаючи на два щеплення, я, та моя дружина  захворіли по другому разу, тільки  на цей раз хвороба прошла більш легше. Наші родичі в США теж захворіли всі по другому, там люди продовжують хворіти, тільки трошки меньше хворих за добу. Так що все правильно, треба виконувати всі норми захисту і не звертати увагу на різних там сербів та інших ватників. До речі, в РФ кілька днів назад був встановлений рекорд по нових інфікованихна Ковід за добу....
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0
Nick.Grabowski
Молодець Джокович. Вже увесь світ забув про Ковід, але ці фармакологічні мафіозі все ще тероризують людей щодо вакцинації. Мільйони українців заїхали в умовах війни в різні держави світу без вакцинації. В Україні в умовах війни всі якось забули про страшний ковід. Бо ЗМІ перестали розкручувати цю тему.
А де ковід в умовах війни? Хтось про нього чув?
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-1
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