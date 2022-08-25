ОФИЦИАЛЬНО. Новак Джокович не сыграет на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) не сыграет на Открытом чемпионате США.

3-х кратный победитель US Open не сможет принять участие в розыгрыше трофея в этом году, так как у него нет вакцинации от COVID-19, что полностью противоречит политике США.

Ранее был шанс, что при новом обновлении правил международных поездок центром по контролю и профилактике заболеваний США у Новака появится хоть малейшая возможность постараться сыграть на турнире, но все осталось без изменений.

Отметим, что на двух турнирах Grand Slam в этом году Джокович сыграл (Ролан Гаррос и Уимблдон), а в Австралию и США его не впустили.