ОФИЦИАЛЬНО. Новак Джокович не сыграет на US Open
Но и так все было понятно уже давно
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) не сыграет на Открытом чемпионате США.
3-х кратный победитель US Open не сможет принять участие в розыгрыше трофея в этом году, так как у него нет вакцинации от COVID-19, что полностью противоречит политике США.
Ранее был шанс, что при новом обновлении правил международных поездок центром по контролю и профилактике заболеваний США у Новака появится хоть малейшая возможность постараться сыграть на турнире, но все осталось без изменений.
Отметим, что на двух турнирах Grand Slam в этом году Джокович сыграл (Ролан Гаррос и Уимблдон), а в Австралию и США его не впустили.
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